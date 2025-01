URA: Mjesec bez čelnika Ministarstva energetike odslikava odnos prema tom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike već mjesec funkcioniše bez ministra, što najbolje odslikava odnos premijera Milojka Spajića prema tom sektoru koji drži crnogorsku ekonomiju, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

„Čekamo novog ministra da saopšti završni bilans za prošlu godinu i potvrdi koja su dostignuća bivšeg ministra Saše Mujovića“, rekli su iz URA-e.

Oni tvrde da su Spajić i njegovi funkcioneri za godinu i po upravljanja, svojim neodgovornim i štetnim odnosom prema državi i institucijama, pokazali da su nedorasli obavljanju najvažnijih državnih funkcija.

Predstavnici Građanskog pokreta URA su podsjetili da je od 28. decembra, kada je Mujović stupio na novu dužnost gradonačelnika Glavnog grada, taj izuzetno važan sektor za crnogorsku privredu ostao „obezglavljen“.

Oni su dodali i da je Mujović iza sebe u Ministarstvu ostavio izuzetno loše rezultate.

“Tako je Elektroprivreda (EPCG) u prvih šest mjeseci prošle godine bila u minusu tri miliona EUR, dok je u istom periodu 2023. godine, za vrijeme Vlade Dritana Abazovića, ta kompanija imala plus od 101 milion. Za prvih devet mjeseci, EPCG je na računu imala minus od čak 21,8 miliona EUR, dok je u istom periodu 2023. godine bila u plusu 61,5 miliona EUR”, rekli su iz URA-e.

