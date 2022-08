Upoznali turiste za načinom provjere fiskalnih računa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave prihoda i carina (UPC) dijelili su danas na graničnom prelazu Božaj turistima koji ulaze u Crnu Goru promotivni materijal u sklopu kampanje Račun zadrži Crnu Goru podrži, sa ključnim informacijama koje se odnose na njihova prava.

„UPC je organizovala još jednu aktivnost u sklopu kampanje Račun zadrži Crnu Goru podrži, sa ciljem daljeg podizanja stepena informisanosti svih osoba koje borave u našoj zemlji o mogućnostima provjere ispravnosti dobijenih fiskalnih računa, odnosno mogućnosti da račun koji ne sadrži QR kod ne moraju da plate“, navodi se na Facebook stranici UPC-a.

Predstavnici Uprave dijelili su turistima promotivni materijal sa ključnim informacijama koje se odnose na njihova prava, te kanalima putem kojih mogu prijaviti uočene neregularnosti.

Šef Biroa za odnose sa javnošću UPC-a, Radoje Mijušković, kazao je da kroz kampanju Račun zadrži Crnu Goru podrži podsjećaju građane da jednostavno, u svakom trenutku, mogu provjeriti da li je njihov račun ispravan, odnosno da li je izdati račun verifikovan kroz fiskalni servis i da li je promet koji je poreski obveznik ostvario, i u koji je već uračunat porez na dodatu vrijednost (PDV), zaista prijavljen Upravi prihoda i carina.

„To je moguće uraditi sasvim jednostavno, skeniranjem QR koda“, podsjetio je Mijušković.

Ova aktivnost realizovana je na graničnom prelazu Božaj, jer je jedan od najfrekventnijih, što potvrđuju i podaci da je u toku jula ove godine preko tog graničnog prelaza prešlo 70,84 hiljade vozila.

Carinski inspektor na carinskoj ispostavi Božaj, Žarko Popović, saopštio je da je zdovoljavajuće visok broj prevoznika prihvatio obavezu i da izdaje fiskalne račune sa QR kodom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Građani putem Viber broja +382 67 97 97 97 mogu dostavljati fotografije neispravnih računa.

Takođe, sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom upućenom Call centru na broj 19707.

Pitanja vezana za primjenu poreskih propisa građani mogu dostaviti na mejl [email protected]

