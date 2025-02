UPCG: Poboljšati postojeće i kreirati nove mjere za suzbijanje sive ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je potrebno poboljšati postojeće i kreirati nove mjere za suzbijanje sive ekonomije, posebno u oblasti promocije značaja formalizacije, saopšteno je iz Unije poslodavaca (UPCG).

Ta asocijacija je, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), pripremila dokument Biznis agenda 2025, kojim se identifikuju prioritetne oblasti reforme u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, rasta i konkurentnosti preduzeća, prenosi PR Centar.

„Biznis agenda 2025 proistekla je iz EESE izvještaja (Podsticajno okruženje za održiva preduzeća), koji je UPCG izradila u saradnji sa ILO. Taj dokument će biti predstavljen na forumu Biznis agenda 2025, koji UPCG organizuje 20. februara povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, uz podršku ILO“, najavili su iz Unije.

U preporukama iz Biznis agende 2025 navodi se da je potrebno sprovesti konkretne mjere na državnom nivou u cilju suzbijanja sive ekonomije, uz obezbjeđivanje primjene i evaluacije akcionog plana.

„Neophodno je podizanje svijesti o formalizaciji kroz sprovođenje kampanja o njenim prednostima, procesu formalizacije i rizicima ostanka u neformalnom sektoru. Istovremeno, potrebno je obezbijediti više podsticaja za formalizaciju, poput poreskih olakšica i pojednostavljenog procesa registracije za preduzeća“, rekli su iz Unije.

Preporučuje se i smanjenjenje prepreka za ostanak u formalnom sektoru, na primjer minimiziranjem administrativnih zahtjeva i troškova, kao i povećanjem rizika povezanih sa neformalnim poslovanjem, kroz pooštravanje regulatornih mjera protiv falsifikovanih proizvoda i subjekata koji ih prodaju.

„Kad su u pitanju preporuke za ubrzavanje inovacija i digitalnu transformaciju preduzeća, potrebno je obezbijediti nesmetanu implementaciju važećeg zakonodavstva uz prevazilaženje administrativnih prepreka i problema“, navodi se u preporukama.

Iz UPCG su kazali da bi trebalo riješiti izazove u primjeni zakona poput zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, kao i o elektronskim dokumentima, kroz ciljanje mjere za uklanjanje prepreka njihovoj punoj primjeni i stvaranje besprijekornog digitalnog okruženja.

„Takođe, treba nastaviti sa usvajanjem novih zakona usklađenih sa EU i Digitalnom agendom 2030“, dodali su iz UPCG.

Kad su u pitanju preporuke za obrazovanje, obuku i cjeloživotno učenje, u Poslovnom planu za 2025. godinu se navodi da je potrebno uspostaviti moderan, fleksibilan i odgovarajući sistem obrazovanja odraslih.

„Poslodavci, zaposleni i nezaposleni će imati koristi od mehanizama koji omogućavaju brzo sticanje novih vještina i prekvalifikaciju radne snage. Ovo bi trebalo da uključuje brzo prepoznavanje potreba za dodatnim osposobljavanjem i prekvalifikacijom i njihovu transformaciju u kratkoročne kurseve, mehanizme osiguranja kvaliteta, održive finansijske mehanizme i osiguravanje da se potencijal žena i ranjivih grupa adekvatno razvija“, rekli su iz UPCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS