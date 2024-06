UPCG i Monstat potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Monstata Miroslav Pejović i predsjednik Unije poslodavaca (UPCG) Slobodan Mikavica potpisali su danas sporazum o saradnji, u cilju realizacije zajedničkih inicijativa i programa.

Na sastanku koji je tom prilikom održan u prostorijama Monstata, potpisnici su istakli da sporazum predstavlja polaznu tačku buduće saradnje, koja će biti realizovana kroz zajedničke inicijative i programe, a sve u cilju razvoja i popularizacije zvanične statistike među biznis zajednicom i širom javnosti.

“Predmet sporazuma odnosi se na međusobnu razmjenu informacija i podataka o istraživanjima, ekonomskim i drugim analizama, kao i radu u oblasti izdavaštva, publikacija i vodiča”, navodi se u saopštenju UPCG.

Pejović i Mikavica su ocijenili da se posebna pažnja mora posvetiti realizaciji informativnih događaja i edukativnih programa za crnogorske privrednike, kako bi se podstakao značaj njihove uloge u redovnom dostavljaju podataka o ostvarenim rezultatima u poslovanju i time akcentovao uticaj kvaliteta, dostupnosti i vjerodostojnosti statističkih podataka.

Oni su konstatovali da upravo prikupljeni podaci od biznis zajednice čine osnov za planiranje politika koje podržavaju održivi razvoj i ekonomsku stabilnost, dalju analizu ekonomskih i društvenih kretanja u zemlji, kao i donošenje odluka kada su u pitanju tržište rada i zapošljavanje.

Sastanak je zaključen ocjenom da institucionalno djelovanje Monstata i UPCG, precizirano danas potpisanim sporazumom, potvrđuje snagu udruženog djelovanja i kao takvo doprinijeće unapređenju sveukupnog poslovnog ambijenta.

