Uniprom investira 15 miliona u razvoj industrije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedan od najvećih izvoznika Crne Gore, kompanija Uniprom, nastavlja svoj strateški razvoj najavom otvaranja nove fabrike aluminijumske žice u okviru Kombinata aluminijuma, vrijednosti 15 miliona EUR.

Ugovor o kupovini pogona za fabriku aluminijumske žice potpisan je sa evropskom, poznatom italijanskom kompanijom Pansoinco, iz Milana.

“Kapacitet ove fabrike je 30 hiljada tona godišnje i to propersi aluminijumske žice promjera 9,5 mm koja se uglavnom koristi za kablove i za potrebe automobilske industrije, kao i žice promjera 12mm koja se koristi u željezarama za dezoks”, navodi se u saopštenju kompanije.

Nova fabrika zapošljavaće otprilike 70 ljudi, planirani rok za završetak radova je prva polovina naredne godine, a investicija je vrijedna 15 miliona EUR.

Iz Uniproma su kazali da je nekada crni dim, potpuno eliminisan i da KAP posluje u skladu s najvećim ekološkim standardima. Ova fabrika, kao i već postojeće dvije, radiće koristeći LNG (tečni prirodni gas), uz poštovanje svih parametara za zaštitu životne sredine.

„Svjesni da je proizvodna diverzifikacija neophodna za dalji razvoj industrije, kao što smo i obećali, nastavljamo sa otvaranjem industrijskih pogona. Korona pandemija je najbolje pokazala da ekonomski razvoj ne možemo bazirati samo na turizmu već je za ekonomiju ključan razvoj industrije”, naveli su iz kompanije Uniprom.

Kompanija Uniprom je na bijeloj listi poreskih obveznika, a iz postojećih fabrika u okviru KAP-a, u prošloj godini izvezeno je 180 miliona EUR, dok je realizacijom ovog projekta planiran izvoz do 350 miliona EUR godišnje.

