Uniprom da plati oko 5,3 miliona EUR duga za struju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud usvojio je tužbeni zahtjev Elektroprivrede (EPCG) protiv nikšićkih kompanija Uniprom i Uniprom-metali, kojom se one obavezuju da plate oko 5,3 miliona EUR duga za isporučenu struju.

Portparol Privrednog suda, sudija Vladimir Bulatović, naveo je da je taj sud danas donio prvostepenu presudu kojom je obavezao tužene Uniprom i Uniprom-metale da, na ime duga za isporučenu električnu energiju za period od 1. novembra 2021. do 31. decembra 2021. godine, solidarno isplate iznos od 4,67 miliona EUR, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30. avgusta prošle godine, pa do konačne isplate.

„Presudom je obavezao tužene da isplate i iznos od 634,25 hiljada EUR, na ime obračunate zakonske zatezne kamate za period od 17. marta 2022. do 30. avgusta prošle godine, sve u roku od osam dana od pravosnažnosti presude“, navodi se u saopštenju.

Navedena presuda, kako se dodaje, nije pravosnažna i na nju stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

