Unaprijediti funkcionisanje vazdušnog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje funkcionisanja vazdušnog saobraćaja i stvaranje uslova za otvaranje novih avio-linija bile su teme sastanka predstavnika Ministarstva kapitalnih investicija i Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Državni sekretar u Ministarstvu Admir Šahmanović i predstavnici Direktorata za vazdušni saobraćaj, održali su danas sastanak sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Oni su sa direktorom za civilno vazduhoplovstvo, Zoranom Maksimovićem, razgovarali o rezultatima rada u prethodnoj, planovima u ovoj godini, kao i mehanizmima podrške koju resorno Ministartsvo planira da pruži tom važnom subjektu u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o određenim stavkama u cilju unapređenja funkcionisanja vazdušnog saobraćaja, kao i o stvaranju uslova za otvaranje novih avio-linija.

Takođe, akcenat je stavljen na sertifikaciji crnogorskih vazdušnih luka i preduzeti su dalji koraci po tom osnovu.

Iz MKI je saopšteno da su se sagovornici saglasili da za sertifikaciju aerodroma Podgorica možemo očekivati brzo okončanje ovog postupka. Takođe, na sastanku je bilo riječi i o unapređenju saradnje sa ostalim vazduhoplovnim subjektima.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo posluje u skladu sa krovnim međunarodnim institucijama iz ove oblasti i samim tim podliježe redovnoj provjeri, takozvani audit, čiji je primarni cilj provjera stepena usaglašenosti sa standardima i preporukama ICAO-a. Audit ICAO-a za oblast bezbjednosti očekuju u septembru.

Ranijim izvještajima je, nakon sprovedenih audita, konstatovano da Agencija za civilno vazduhoplovstvo ostvaruje značajne rezultate, na zadovoljstvo svih vazduhoplovnih subjekata, što je jedan od pokazatelja uspjeha rada tog preduzeća.

