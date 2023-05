Unaprijediti ekonomske odnose Crne Gore i Slovačke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Slovačka imaju prostora da unaprijede ekonomske odnose, posebno kroz poljoprivredu sa akcentom na kvalitet hrane, energetiku kroz jačanje obnovljivih izvora energije i informacione tehnologije, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je danas na forumu privrednika te dvije države kazala da ekonomska i privredna saradnja Crne Gore i Slovačke postoji, u okviru nje nema otvorenih pitanja, ali su bilansi razmjene i dalje veoma skromni.

“Dakle, prostora za unapređenje ekonomskih odnosa i te kako ima. Oblasti koje u sadašnjem ekonomskom momentu mogu dati novi kvalitet i dinamiku u saradnji Crne Gore i Slovačke su poljoprivreda sa akcentom na kvalitet hrane, energetika kroz jačanje obnovljivih izvora energije, te svakako informacione tehnologije sa fokusom na širenje programerskih usluga. Neizostavno važno bilo bi i ulaganje u širenje ponude i uvođenje novih sadržaja i usluga u crnogorski turizam”, rekla je Drakić.

Forum, na kojem je učestvovalo više od 30 predstavnika kompanija, organizovale su PKCG i Ambasada Slovačke, uz podršku slovačke Agencije za razvoj investicija i trgovine (SARIO) u hotelu Hilton.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, kazala da su slovačke kompanije prisutne kao izvoznici i partneri 30-ak crnogorskih kompanija. Struktura pomenutog izvoza iz Slovačke prema Crnoj Gori jesu dominantno vozila, električne mašine i oprema, kao dio industrije na koju se naša zemlja uvozno oslanja.

“Vjerujem da šanse na crnogorskoj strani postoje i u oblasti turizma i hotelijerstva, uključujući i zdravstveni turizam, a podaci koje dobijamo govore nam da je evidentan rast broja turista i noćenja iz Slovačke, i da je taj trend prisutan nekoliko godina unazad”, rekla je Drakić.

Ona je istakla odlične bilateralne i političke odnose dvije države, dodatno osnažene nakon pristupanja Crne Gore Sjeverno-atlantskom savezu, kao i nesebičnu podršku Slovačke i njenih institucija na našem putu ka Evropskoj uniji.

“Slovačka je uvijek razumjela koliko je za investicije, atraktivnost destinacije i uopšte ekonomski prosperitet važno da Crne Gora bude dio Evropske unije i veoma aktivno je podržavala i danas podržava naš evropski put”, rekla je Drakić.

Direktor za spoljnu trgovinu SARIO, Egon Zorád, izrazio je posebno zadovoljstvo na današnjoj prilici za povezivanje privrednika dvije države.

“Moramo raditi na tome da osnažimo našu saradnju, da mi, kao trgovinska agencija pomognemo slovačkim kompanijama da više budu prisutne na vašem tržištu”, rekao je Zorád, dodajući da pružaju izuzetnu podršku slovačkim izvoznicima, ali da su im potrebni i kvalitetni partneri na drugoj strani.

Zorád je posebno zahvalio ambasadoru Slovačke u Crnoj Gori, kao i cijelom timu, koji su predano radili na pripremi ovog foruma, ali i PKCG, koja je još jednom potvrdila da je fantastičan partner.

Ambasador Slovačke u Crnoj Gori, Boris Gandel, potvrdio je da su politički odnosi dvije zemlje na visokom nivou, naročito ističući važnost slovačke podrške nakon obnove nezavisnosti Crne Gore.

On smatra da je vrijednost spoljnotrgovinske razmijene između dvije zemlje neophodno značajno povećati i izrazio očekivanje da će poslovni forum rezultirati konkretnim dogovorima privrednika u tom pravcu.

“U prethodnoj godini, trgovinska razmjena naših zemalja iznosila je 22 miliona EUR, što je jako malo”, kazao je Gandel.

Generalni direktor Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju, Dejan Vuković, kazao je da predstavljanje ekonomskih potencijala i jačanje privredne saradnje imaju posebnu dimenziju sa Slovačkom kao zemljom s kojom Crna Gora dijeli postulate NATO-a, ali i principe solidarnosti harmonije EU.

“Sve to garantuje stabilnost i povoljnost za strane investicije u Crnoj Gori. Raduje nas činjenica da ugledni investitori iz Slovačke daju pozitivnu dinamiku razvoju bilateralnih odnosa dvije zemlje. Mediteranska zemlja Crna Gora ima divne atribute značajne privredne resurse, vrijedne privredne potencijale i nastojimo kreirati ugodan ambijent za strane investicije”, rekao je Vuković.

Potencijale za ulaganje u Crnu Goru predstavio je Andrej Lakić iz Agencije za investicije, dok je Business Friendly Slovakia predstavila Silvia Radovanović iz SARIO-a.

Forum je završen bilateralnim sastancima privrednika Crne Gore i Slovačke, tokom kojih su razmatrane mogućnosti uspostavljanja saradnje na konkretnim projektima.

Moderator foruma bila je Jelena Adžić iz Sektora za međunarodnu saradnju PKCG.

