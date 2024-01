Unaprijediće saradnju sa AMM-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera (AMM) i Ministarstvo energetike i rudarstva će, prema riječima njihovih predstavnika, osnažiti i unaprijediti komunikaciju, kao i razmotriti aktivnosti koje bi mogli zajednički da sprovedu u najskorije vrijeme.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, informisao je predstavnike AMM-a o stanju u sektoru energetike i rudarstva, kao i planiranim reformama u pogledu podizanja kvaliteta upravljanja u preduzećima koja su u nadležnosti ovog Ministartsva.

Predsjednik AMM-a, Budimir Raičković, rekao je da energetski sektor i preduzeća koja djeluju u toj oblasti imaju poseban značaj, ne samo za građane već i cjelokupnu privredu.

“Zbog toga Asocijacija sa posebnom pažnjom prati stanje u ovom sektoru i podržava sve korake usmjerene ka kvalitetnom upravljanju, profesionalizaciji i korištenju resursa sektora koji predstavlja jedan od stubova i potencijala privrednog razvoja Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Mujović je izuzetno pozitivno ocijenio decenijsko zalaganje AMM-a za podizanje liderskih i menadžerskih znanja, kako u privatnom tako i javnom sektoru i naglasio da u AMM-u, kao krovnoj menadžment i liderskoj organizaciji, vidi izuzetno značajnog partnera u Ministarstvu.

On smatra da ta organizacija može pružiti značajan doprinos i pomoć, posebno na polju menadžmenta i stručnosti za ambiciozne planove koje naša država ima u oblasti energetike.

