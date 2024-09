Unapređuju rudarske aktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva rudarstva, nafte i gasa i kompanije Gradir Montenegro, dogovorili su dalje korake za unapređenje rudarskih aktivnosti i održavanje visokih standarda zaštite životne sredine, kako bi se osigurao održivi razvoj tog sektora.

Ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović i državni sekretar Dino Tutundžić, održali su danas sastanak sa rukovodstvom kompanije Gradir Montenegro, na kojem su prisustvovali predsjednik borda direktora Andrzej Szary, član borda direktora i finansijski direktor, Krystian Krawiec, izvršni direktor Petar Vraneš i rukovoditeljka biroa za projektovanje, Andrijana Lacman.

Na sastanku su razmatrane dosadašnje aktivnosti i poslovni uspjesi ove kompanije, kao i budući razvojni planovi.

“Kompanija Gradir Montenegro, koja posluje u vlasništvu poljske kompanije ZGH iz Boleslawa, ima dugoročnu koncesiju na eksploataciju rude cinka i olova na ležištima Šuplja stijena, Đurđeve vode, Paljevine i Ribnik. Ugovor o pravu na eksploataciju potpisan je 25. avgusta 2006. godine”, navodi se u saopštenju.

Tokom sastanka, istaknuto je da je u otvaranje rudnika uloženo 50 miliona EUR, dok trenutna proizvodnja iznosi 550 hiljada tona rude godišnje, sa prosječnim sadržajem od 2,5 odsto olova i cinka.

Takođe, godišnja proizvodnja koncentrata olova i cinka dostiže 18 hiljada tona.

Kompanija trenutno zapošljava 162 radnika, od kojih je većina iz lokalnog stanovništva, čime značajno doprinosi lokalnoj ekonomiji.

Ukupna vrijednost imovine kompanije, prema poslovnim knjigama, procijenjena je na oko 17 miliona EUR.

Šahmanović je rekao da je zadovoljan zbog uspješnog poslovanja kompanije i njenog doprinosa razvoju rudarske industrije u Crnoj Gori, te istakao važnost daljeg unapređenja saradnje između kompanije i nadležnih institucija.

Kako je naveo Šahmanović, svi odgovorni investitori su dobro došli, crnogorskoj ekonomiji su potrebna stabila privredna društva, koja doprinose i lokalnoj zajednici i privredi generalno. Vlasnici kompanije su izrazili zainteresovanost da nastave poslovanje i u narednom periodu.

