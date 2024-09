Unapređenje saradnje i privlačenje japanskih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za investicije Crne Gore i japanska vladina agencija koja promoviše međunarodnu trgovinu i investicije između Japana i drugih zemalja /Japan External Trade Organization/ (JETRO) definisale su konkretne aktivnoti za unapređenje saradnje.

Direktorica Agencije za investicije Crne Gore, Snežana Đurović, zajedno sa svojim timom, sastala se danas sa predstavnicima JETRO-a iz kancelarije u Beču, Tatsuo Kamino, generalnim direktorom i Manuelom Kanekom.

Tema sastanka bila je definisanje konkretnih aktivnosti za unapređenje saradnje između Agencije i JETRO-a, na osnovu zaključaka sa sastanka visokih zvaničnika Crne Gore, predvođenih predsjednikom Vlade Crne Gore i zvanične državne i poslovne delegacije Japana, održanog u aprilu.

Saradnja između JETRO-a i Agencije za investicije Crne Gore obuhvata nekoliko ključnih oblasti s ciljem jačanja ekonomskih veza između Japana i Crne Gore, privlačenja investicija i unapređenja bilateralne trgovine. Planirani su webinari i povezivanje kompanija radi primjene inovativnih tehnologija u sektorima od strateškog značaja za unapređenje konkurentnosti crnogorske privrede.

“Potencijalni vidovi saradnje o kojima se razgovaralo tokom sastanka uključuju povezivanje poslovnih zajednica kroz biznis forume, konferencije i bilateralne susrete između crnogorskih i japanskih kompanija, stvarajući prilike za partnerstva i zajedničke projekte, kao i razmjenu znanja i ekspertize”, navodi se u saopštenju.

Takođe, JETRO je izrazio interesovanje za saradnju i podršku daljem razvoju inovacionog ekosistema u Crnoj Gori.

Između ostalog, japanske kompanije su lideri u razvoju tehnologija za energetsku efikasnost i održivi razvoj, te saradnja između JETRO-a i Agencije za investicije može uključivati zajedničke projekte u oblasti zelene energije, reciklaže i zaštite životne sredine.

Đurović je istakla značaj saradnje sa JETRO-om u privlačenju investicija i omogućavanju japanskim kompanijama da bolje razumiju poslovne prilike u Crnoj Gori. Obje strane su izrazile spremnost za dalji rad na kreiranju konkretnih inicijativa koje će doprinijeti obostranom ekonomskom razvoju.

Takođe, predstavnici JETRO-a ponudili podršku Agenciji za investicije Crne Gore u predstavljanju investicionih potencijala na predstojećem EXPO-u, koji se održava sljedeće godine u Japanu.

Agencija za investicije Crne Gore i JETRO nastaviće sa zajedničkim naporima kako bi razvili i implementirali strategije koje će koristiti objema stranama i doprinijeti rastu i razvoju privrede u Crnoj Gori.

