Unapređenje saradnje finansijskih institucija regiona važnije nego ikada

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Ključ svake ozbiljne ekonomije, naročito male, otvorene i fleksibilne, počiva na saradnji, prevashodno regionalnoj koja je preduslov stabilnosti i oporavka, krizom pogođenih ekonomija, poručio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je na najvećem godišnjem regionalnom finansijskom i monetarnom skupu na temu Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima izraženih geopolitičkih rizika, koji se održava u Bečićima, kazao da je unapređenje dijaloga i saradnje svih finansijskih institucija regiona važnije nego ikada.

Damjanović je, govoreći na panelu Stabilnost javnih finansija u nestabilnim vremenima, istakao da je na svim finansijskim institucijama, kao nosiocima i kreatorima finansijske i fiskalne politike, da snažnije doprinosu bržem ekonomskom razvoju regiona, što u konačnom doprinosi i njegovoj ukupnoj stabilnosti.

Damjanović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, naglasio potrebu suštinskog dijaloga vlada i parlamenata, između ostalih crnogorske Vlade i parlamenta, u definisanju blagovremenih odgovora na izazove krize, kako kroz izmjenu poreskih i drugih zakona, tako i kroz zajednički rad na kreiranju održive i stabilne budžetske politike za narednu godinu.

On je, predočavajući izazove sa kojima se suočavaju crnogorske finansije, kao jedan od ozbiljnijih zadataka, istakao pripremu realnog i održivog budžeta za narednu godinu i to ne samo zbog posljedica pandemije i rata u Ukrajini, već i negativnih efekata neadekvatno planirane i loše sprovođene poreske i budžetske politike krajem prošle i početkom ove godine.

„Budući da je prostor za korekciju poreskih stopa minimalan, kao rješenje za uravnoteženije finansije, nameće se rapidno širenje poreskog obuhvata, jačanje poreske discipline i neselektivnosti u sprovođenju sankcija prema poreskim delinkventima. Šansu za dodatne prihode tražićemo i u radikalnom obračunu sa sivom ekonomijom, tržišnim monopolima i korupcijom”, saopštio je Damjanović.

Tradicionalni, 9. Samit ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava, koji se, nakon dvogodišnje pauze, održava u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, a čiji je jedan od institucionalnih pokrovitelja Ministarstvo finansija, prava je prilika za sagledavanje perspektiva regiona nakon globalnih šokova i izazova, sa kojima se finansijski sektor suočava u posljednjem kvartalu.

Tokom prvog dana samita, aktivna diskusija vođena je na temu rastuće inflacije, poskupljenja hrane i energenata, kao i poteškoća kojima su izloženi robni lanci snabdijevanja.

Panelisti su razmijenili i stavove o mogućim modelima za ublažavanje negativnih posljedica nepovoljnih globalnih kretanja, kao i o mjerama za ubrzavanje privrednog rasta, u cilju očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti i otvaranja novih vizija razvoja cijelog regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS