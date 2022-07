Unapređenje investicionih sektora dovodi nove investitore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj investitora koji dolaze u Crnu Goru, kao i obim njihovih ulaganja, povećaće se unapređenjem postojećih investicionih sektora, ubrzanjem administracije i djelotvornijim korišćenjem bankarskog sistema, saopštio je predsjednik Asocijacije turskih biznismena i investitora u Crnoj Gori (KTID), Ertac Gungor.

„Crna Gora je zemlja sa velikim potencijalom, naročito u oblastima turizma, poljoprivrede, građevinarstva i zelene energije. Promocija tog potencijala je najvažnije pitanje za privlačenje stranih investitora“, rekao je Gungor u intervjuu agenciji Mina-business.

On je dodao i da su u Crnoj Gori na raspolaganju mnoge subvencije ili sredstva kojima se može pristupiti.

„Sa konkurentnim poreskim sistemom i mogućnostima ulaganja u nekretnine, investitori prepoznaju prilike i doprinose razvoju zemlje kako u dijelu ekonomije, tako i zapošljavanja“, kazao je Gungor.

On je poručio da Crnu Goru, zbog svega toga, treba posmatrati kao kapiju Evrope i svojevrsno čvorište na Balkanu, sa njenim geopolitičkim položajem na Jadranu i Mediteranu.

Crna Gora, kako je podsjetio, ima pristup tržištu sa približno 800 miliona potrošača, zahvaljujući sporazumima o slobodnoj trgovini sa EU, CEFTA, EFTA, Rusijom, Turskom i Ukrajinom.

„Činjenica da je Crna Gora najbrže rastući turistički centar u Evropi u 2019. godini veoma je važna. Kako pojedini regioni Crne Gore imaju povoljnu klimu sa prosječno 240 sunčanih dana godišnje, to je čini i atraktivnim centrom za ulaganja u solarnu energiju“, saopštio je Gungor.

KTID, prema njegovim riječima, investitorima u Turskoj konstantno predstavlja potencijal i mogućnosti Crne Gore, naročito u komunikaciji sa najvećom turskom konfederacijom preduzeća i biznisa – Turkonfed, čiji je član, i Turkonfed Internationalom, koji je organizovan u 72 zemlje, ali i sa udruženjima poslovnih ljudi, njihovom ličnom mrežom i putem časopisa pod nazivom Turkish Montenegro Business World, koji izdaje i distribuira Asocijacija.

Gungor je podsjetio da turski investitori posluju u skoro svim zemljama svijeta.

„Turska je dokazala svoj uspjeh u mnogim oblastima poput građevinarstva, turizma, proizvodnje tekstila i poljoprivrede. Turski investitori naročito ulažu u građevinarstvo, a pored toga pokazuju interesovanje za zelenu energiju, poljoprivredu, organsku poljoprivredu, IT sektor, proizvodnju namještaja, projekte izvođenja infrastrukture, zdravstveni sektor, zdravstveni turizam, logističke usluge i turizam“, kazao je Gungor.

On je dodao da su pord svega toga, relativno niske poreske stope i raznovrsnost sredstava kojima se može pristupiti faktori koji povećavaju interesovanje turskih investitora za Crnu Goru.

„Turske kompanije – izvođači radova, su na vrhu svjetske liste u oblasti transporta i infrastrukturnih projekata. Obezbjeđivanje pogodnosti za te kompanije u Crnoj Gori biće od koristi za obje zemlje“, poručio je Gungor.

On je naveo da su Turci, ako se posmatraju ukupne investicije, među tri najveća investitora u Crnoj Gori.

„Ukupne investicije naših članova u Crnoj Gori su između 20 i 22 miliona EUR. Uz planirana ulaganja, taj iznos će dostići oko 50 miliona EUR. Naši članovi zapošljavaju oko 1,5 hiljada ljudi, a investicije su uglavnom u oblasti građevinarstva“, saopštio je Gungor.

U KTID-u, prema njegovim riječima, očekuju da će tokom ove godine biti realizovane investicije u oblastima industrije i industrijske proizvodnje, kao i zelene energije.

Gungor je objasnio da KTID, pored promocije potencijala i prilika, podržava kompanije i individualne investitore, koji namjeravaju da ulažu ili to već rade, da dođu do pravih informacija i komuniciraju sa pravim institucijama, čime im ulivaju povjerenje.

„Iz tog razloga, neophodno je sagledati doprinos KTID-a u Crnoj Gori u smislu kvaliteta, a ne kvantiteta. Cilj naše asocijacije je da uputi investitore na Crnu Goru, kao i da ih podrži da tamo nastave sa aktivnostima. Takođe bih istakao da investicije nijesu koncentrisane samo na centralni ili primorski region, već i na sjever“, rekao je Gungor.

On je dodao da KTID radi na proširenju dugoročnih aktivnosti turskih investitora u Crnoj Gori, ali i zapošljavanju.

Gungor je naveo da je mala udaljenost Crne Gore od Turske još jedan aspekt koji privlači turske investitore.

„Iz Istanbula je u Crnu Goru moguće stići za kraće vrijeme nego iz jednog kraja Turske u drugi. Pored sezonskih letova od Istanbula do Tivta, koje je od skoro uveo Turkish Airlines, cjelogodišnji letovi Istanbul-Tivat koje obavlja Air Montenegro pružaju udobnost i omogućavaju uštedu vremena na putovanjima do Budve, Tivta ili drugih gradova na primorju“, reka je Gungor.

On je dodao da je čak i tokom pandemije ili drugih izazova u poslovnoj i avio-industriji važno kada se poslovni ljudi mogu osloniti na red letenja.

„Omogućavanje letova crnogorske avio-kompanije tokom cijele godine od Istanbula do Tivta pokazalo je da Crna Gora želi da stvori pozitivan ambijent za dalje investicije iz Turske. Letovi iz Podgorice i Tivta do Istanbula, koje obavljaju dvije avio-kompanije, pružili su atraktivne mogućnosti za turske investitore i turiste zbog mogućnosti ekonomičnog i konkurentnog transporta“, saopštio je Gungor.

On je kazao da veruje da će početak letova ka drugim destinacijama i prevoz tereta predstavljati dodatnu korist po privredni život obje zemlje.

