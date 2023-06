Unapređenje distributivne mreže od vitalnog značaja za ekonomski razvoj države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) ima veliki uticaj na industriju i privredu Crne Gore, a održavanje i unapređenje distributivne mreže su od vitalnog značaja za ekonomski razvoj države i osiguravanje energetske sigurnosti.

To je rekao državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) Admir Šahmanović povodom obilježavanja sedam godina postojanja CEDIS.

Iz MKI su rekli da su se na skupu u vili Gorica, osim Šahmanovića, obratili premijer Dritan Abazović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, Milutin Đukanović i izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović.

Šahmanović je čestitao na važnom datumu.

“Crnogorski operator distributivnog sistema ima značajnu ulogu u distribuciji električne energije širom naše zemlje”, kazao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, uloga koja je data CEDIS-u ima veliki uticaj na građane, industriju i privredu Crne Gore, a od predanosti, stručnosti i inovativnosti njegovog tima zavisi stabilno i pouzdano električno napajanje svih navedenih sektora.

“Održavanje i unapređenje distributivne mreže su od vitalnog značaja za ekonomski razvoj Crne Gore i osiguravanje energetske sigurnosti”, rekao je Šahmanović.

On je dodao da posebno ističe važnost razvoja zelene energije i unapređenja sistema kako bi mogli da private nove korisnike koji instaliraju solarne panele radi proizvodnje električne energije.

Šahmanović je rekao da proaktivnost mora postati novi princip u zadovoljavanju energetskih potreba građana i privrede.

“Trebamo iskoristiti dostupne resurse, ali takođe trebamo imati širi konsenzus i dijalog kako bismo izvukli kvalitetne zaključke. Mnoga iskustva i znanja sa razvijenih područja su nam na raspolaganju, samo trebamo da ih primjenimo”, kazao je Šahmanović.

On je rekao da vjeruje da je kroz saradnju i sagledavanje iskustava iz regiona neophodno razmotriti naredne korake i odabrati najpovoljnije pristupe za unapređenje mreže.

