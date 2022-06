Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad je umanjio osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti za 130 EUR, kazao je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

Vuković je to poručio na sjednici Skupštine Glavnog grada, na kojoj su odbornici, između ostalog, razmatrali Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za ovu godinu.

“Glavni grad, kao odgovorna gradska uprava, iskoristio zakonsku mogućnost na način što su umanjili osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti za 130 EUR. Dakle, umjesto da to bude 1.211 eura, biće 1.081 EUR, što je, imajući u vidu inflaciju, značajna olakšica za građane Podgorice”, rekao je Vuković.

Kako se navodi na sajtu Glavnog grada, sekretarka za finansije Snežana Popović je istakla značaj Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada kojim se propisuju olakšice u poslovanju privrednicima.

Ona je dodala da ova odluka predstavlja nastavak aktivnosti koje Glavni grad kontinuirano sprovodi kad je u pitanju podrška preduzetništvu.

“Predviđeno je umanjenje od 100 odsto iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnjih bašti i privremenih objekata koji se mogu izmiještati sa jednog mjesta na drugo za period od 1. juna do 31. avgusta ove godine”, rekla je Popović.

Ona je dodala da su predviđena umanjena od 50 odsto iznosa lokalne komunalne takse za parkiranje motornih vozila i to za korišćenje taksi stajališta po taksi vozilu za cijelu godinu i 50 odsto iznosa godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za period od 1. januara do 31. marta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS