Ukinuli cjenovno ograničenje za hartiju Montecarga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Montenegroberze donio je u četvrtak odluku o ukidanju cjenovnog ograničenja za hartiju emitenta Montecargo.

“Postupajući po zahtjevu ovlašćenog učesnika Hipotekarne banke o ukidanju cjenovnog ograničenja i uvidom u sistem trgovanja berze i stanje naloga, Odbor direktora je ocijenio da je u pitanju nelikvidni finansijski instrument i da su se stekli uslovi za ukidanje cjenovnog ograničenja počev od ponedjeljka, u cilju omogućavanja sklapanja transakcija sa akcijama preduzeća Montecargo”, navodi se u saopštenju.

Ukinuto cjenovno ograničenje važiće, kako se navodi na sajtu Montenegroberze, tri radna dana zaključno sa srijedom.

