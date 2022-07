Ukidanjem MW Vlada potvrđuje partitokratski karakter

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava da bi Vlada ove sedmice mogla da se izjasni o predlogu za pokretanje skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije Montenegro Worksa (MW), pokazuje sujetu aktuelne Vlade i njen partitokratski karakter, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad.

Oni su kazali i da informacija da je Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem predložila da se pokrene postupak likvidacije MW-a pokazuje nerazumijevanje potrebe za dobrim upravljanjem državnim preduzećima.

Iz Pokreta Evropa sad su objasnili da je suštinski razlog za osnivanje MW-a bilo neefikasno i loše upravljanje preduzećima u državnom vlasništvu, koje je prouzrokovalo ogromne troškove za državu, uključujući i pozajmice koje otplaćuju građani.

“Zbog neodrživog upravljanja brojna državna preduzeća su propadala i gasila radna mjesta. Ministarstva, u prvom redu resor finansija, bila su zatrpana zahtjevima menadžmenta za finansijskim analizama i stručnom pomoći. Samo neke od posljedica pređašnjeg stanja su troškovi nastali aktiviranjem garancija za kredite poput onih Crnogorske i Barske plovidbe, kao i nezakonita državna pomoć isplaćivana pojedinim preduzećima poput Montenegro Airlinesa”, navodi se u saopštenju.

Iz Pokreta Evropa sad su naveli da je jasno da Vladi ne odgovara MW, jer zabranjuje izbor odbora direktora po političkoj osnovi.

“Paradoks i namjera Vlade je da, umjesto kroz MW, politički uticaj na državna preduzeća smanjuje uz pomoć ministarstava, odnosno onih koji su u prethodnom periodu imenovanja predlagali isključivo na osnovu političke pripadnosti. Kao primjer neozbiljnosti takvog predloga, podsjećamo na činjenicu da je Ministarstvo kapitalnih investicija ukinulo upravo Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja”, rekli su iz Pokreta Evropa sad.

Oni su dodali da je simptomatično i to da takva najava Vlade dolazi dan nakon predstavljanja analize stanja državnih kompanija, koja je pokazala da menadžmenti nemaju dovoljno znanja ili želje da obezbijede pozitivno poslovanje, a da je od osam do sada analiziranih preduzeća, svega tri dobilo pozitivno mišljenje eksterne revizije na bilanse iz prošle godine.

“Sa žaljenjem konstatujemo da manjinska Vlada, koja je za cilj proklamovala deblokadu institucija i ubrzanje evropskih integracija, vrijeme troši na učvršćivanje malignog partijskoj uticaja u privredi, ukidajući i one kontrolne mehanizme, koji su i od međunarodnih partnera prepoznati kao reformski i pozitivni. To je još jedan razlog zašto Vlada treba da padne, a građani da na što skorijim izborima izaberu novu sposobnu izvršnu vlast”, poručili su iz Pokreta Evropa sad.

