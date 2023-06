Ukidanje doprinosa za Fond PIO ugrozilo bi penzije i povećalo cijene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukidanjem Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) bile bi ugrožene penzije i automatski povećane cijene, što bi pogodilo najugroženiji dio društva, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazao da su najave bankrota bivšeg ministra finansija i lidera Pokreta Evropa sad, Milojka Spajića, neutemeljene, jer je državna kasa nikad punija, a državni prihodi deset odsto iznad plana.

“Na današnji dan gotovina u državnom trezoru je 166,5 miliona, tu su i depoziti po osnovu zlata koje imamo i hedžing transakcije, i sa tim depozitima imamo oko 300 miliona EUR”, precizirao je Damjanović, prenosi portal RTCG.

Komentarišući izjave Spajića da je država pred bankrotom, Damjanović je poručio da su te tvrdnje netačne i neutemeljene.

On je dodao i da nakon Spajićevih najava o banrotu u junu, postoji 300 miliona u trezoru bez tekućih priliva koji su iznad planova.

“On pokušava da prepadne domaću i stranu javnost činjenicama koje su netačne i nijesu utemeljene”, tvrdi Damjanović.

On je istakao da je Spajić izgubio legitimitet kod ozbiljne međunarodne javnosti i niko mu ne vjeruje.

“Nije dobro da bilo ko, državni službenik, a posebno bivši ministar finansija, bez utemeljenja, iziritiran vjerovatno ličnim odnosima, priča o bankrotu u trenutku kada je državna kasa nikad punija, kada su državni prihodi deset odsto iznad plana u istom periodu prošle godine i obezbijeđena maksimalna stabilnost javnih finansija”, rekao je Damjanović.

On je dodao da se obaveze isplaćuju redovno.

“U julu je rata za Exim banku koja je spremna, nema mjesta panici. Malo optimizma nije na odmet, pa ni bivšem ministru Spajiću”, poručio je Damjanović.

Govoreći o ukidanju doprinosa za Fond PIO, on je kazao da bi se time povećao porez na dodatu vrijednost (PDV) i ugrozile penzije.

“On je rekao da će se taj manjak nadoknaditi iz poreza. Ako bi s ekonomska logika vodila time, najbolje bi bilo da se zadužimo dvije milijarde EUR i povećamo duplo penzije i plate i sve se vrati u budžet”, kazao je ironično Damjanović.

Prema njegovim riječima, treba težiti tome da se smanjuju doprinosi.

“Međutim, jednokratatnim ukidanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su ustavna kategorija, osim što bi ugrozilo status sadašnjih i budućih penzionera, dovelo bi do manjka od 470 miliona EUR u budžetu. To neko mora da nadoknadi”, rekao je Damjanović.

On je objasnio da postoje dva scenarija.

“Ta se sredstva mogu obezbijediti na dva načina: zaduženjem u nivou 900 miliona EUR obveznica, milijardu i po, i koliko god bude trebalo i povećanjem poreza, odnosno PDV-a. Ne postoje drugi indirektni porezi, sem PDV i akcize, koji se mogu povećavati”, kazao je Damjanović.

On je upozorio da bi se na taj način automatski generisao rast cijena i inflacija.

Govoreći o prekidu hedžing aranžmana, Damjanović je kazao da je ugovorom predviđeno da se nakon dvije godine preispita i da se tada može nastaviti ili prekinuti.

On je objasnio da je hedžing sklopljen u trenutku kada su finansije bile stabilne, međutim, nakon globalnih dešavanja, rata u Ukrajini, u razgovoru sa istim bankama koje su učestvovale u hedžingu, definisano je da su rizici izuzetno veliki da se aranžman produžava.

“Hedžig je razmotren, poštovana je ugovorna obaveza, prekinut je, prihodovano je to što je prihodovano, taj dio novca se nalazi u trezoru i on je manji u odnosu na ovo što država ima kao depozite”, kazao je Damjanović.

On je dodao da je neistina da smo mogli povući 170 miliona da smo prekinuli hedžing krajem prošle godine.

“Prekid prije ugovorenog roka izazvao bi dodatne troškove i da je prekinut kad god, taj što kao kalimero plače, pitao bi zašto smo prekinuli”, naveo je Damjanović.

On tvrdi da je ovo bio najodgovorniji odnos prema državnim finansijama i bankama.

“Valutnog rizika trenutno nema, on je isti kao kada je ugovor sklopljen. Kredit je sada definisan u realnom odnosu valuta, eura i dolara, vidjećemo kako će se sada on kretati, to niko ne može da zna”, rekao je Damjanović i dodao da se može sačekati da se situacija na globalnom tržištu stabilizuje, pa se može razmotriti nastavak aranžmana.

On očekuje da tehnički dio rebalansa bude usvojen i kada se nova Vlada formira.

