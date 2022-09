UIP: Otkazi Željezarcima zakoniti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postupak otkazivanja ugovora o radu radnicima nikšićke Željezare sproveden je u skladu sa odredbama Zakona o radu, saopštila je Uprava za inspekcijske poslove (UIP) Televiziji Crne Gore, nakon što su inspektori rada kontrolisali poštovanje propisa u toj kompaniji.

Inspektori su konstatovali da je Tosčelik zaposlenima isplaćivao zarade u skladu sa programom Evropa sad.

Kompanija je, ipak, kažnjena prekršajno sa hiljadu EUR, jer nije najmanje jednom godišnje obavještavala sindikat o razvojnim planovima, politici zarada i rezultatima poslovanja, prenosi portal RTCG.

Kako su dodali, 13. septembra je tim od pet inspektora rada kontrolisao poštovanja propisa iz Zakona o radu, koji se odnose na kolektivno otpuštanje zaposlenih u Željezari Tosčelik.

Inspektori su konstatovali da u postupanju subjekta nadzora nije bilo nepravilnosti, te da je postupak otkazivanja ugovora o radu u cjelosti sproveden u skladu sa odredbama Zakona o radu.

“Subjekt nadzora je donio Odluku o pokretanju postupka rješavanja viška zaposlenih i sproveo konsultacije sa predstavnicima zaposlenih i sindikatom. O tome je obavijestio Zavod za zapošljvanje, nakon čega je donio Odluku o prestanku potrebe za radom zaposlenih i rješenja o otkazu ugovora o radu, te isplatio pripadajuću otpremninu. Time je u svemu postupio na način i u rokovima propisanim Zakonom o radu”, saopštili su iz UIP-a.

“Zaposlenima koji su bili na plaćenom odsustvu zbog prekida rada poslodavca, zarade su isplaćivane u visini 90 odsto punog iznosa, pa ni u tom dijelu inspektori nijesu konstatovali nepravilnosti”, saopštila je inspekcija.

Zakonom o radu je, kako su objasnili, propisano da je, u slučaju prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenog, poslodavac dužan da isplati naknadu zarade u visini 60 odsto osnova za zaradu.

Inspektori su konstatovali i da u ranijem periodu kompanija Tosčelik nije najmanje jednom godišnje obavještavala sindikat o razvojnim planovima, njihovom uticaju na položaj zaposlenih, planiranim promjenama u politici zarada i rezultatima poslovanja, čime je prekršen Zakon o radu.

Kompaniji je zbog toga izdat prekršajni nalog od hiljadu EUR, a odgovornoj osobi od 100 EUR.

