UIP izrekla 1,4 miliona EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori Uprave za inspekcijske poslove (UIP) su tokom pojačanog inspekcijskog nadzora, koji je počeo 1. jula, obavili 2,96 hiljada kontrola u šest primorskih opština i izrekli 1,4 miliona EUR kazni.

„Tokom nadzora konstatovano je 2,2 hiljade nepravilnosti i izrečeno prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1,4 miliona EUR, a u 572 slučaja inspektori su djelovali preventivno, odnosno ukazivanjem“, navodi se u saopštenju UIP-a.

Akcenat je, pored primorskih opština u kojima se bilježi najveći obim poslovanja u svim privrednim granama, bio i na rafting centrima i onim dijelovima Crne Gore koji godinama unazad privlače veliki broj turista, kao što su Skadarsko jezero, Virpazar, nacionalni parkovi i turistički centri na sjeveru.

Tokom izvještajnog perioda, turistička i tržišna inspekcija donijele su 84 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti.

„Kada su u pitanju kontrole rafting centara turistička inspekcija je izvršila 29 kontrola i to na lokalitetima Šćepan Polje-Brštanovica i Đurđevića Tara. Turistički inpektori su u navedenom periodu donijeli i dva rješenja o pečaćenju ugostiteljskih objekata“, dodaje se u saopštenju.

Iz UIP-a su podsjetili građane da će tokom vikenda, dok traje pojačan inspekcijski nadzor, biti organizovana dežurstva službenika Uprave, te da prijave nepravilnosti pozivom na besplatni Call centar 080 555 555, ili slanjem na mejl adresu [email protected].

