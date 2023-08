Uhapšen osumnjičeni za zelenaštvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije uhapsili su osobu koja se sumnjiči za zelenašenje, ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

„Naime, M.Š. (39) se tereti za krivična djela koja je izvršio, kako se sumnja, na način što je u dužem vremenskom periodu od oštećenih naplaćivao zelenašku kamatu i za iznos pozajmice od 23 hiljade EUR dužio ih za 116 hiljada EUR, od čega su mu oštećeni isplatili 60 hiljada. Ostali dio novca je namjeravao pribaviti kroz prijetnje po život i tijelo jednom od oštećenih“, navodi se u saopštenju.

Prilikom pretresa dvije lokacije koje koristi osumnjičeni, pronađene su poluautomatska i lovačka puška bez oružnog lista i pištolj sa municijom za koji je dozvola istekla, a vodi se na drugu osobu.

Iz Uprave policije su kazali da će M.Š. uz kriviču prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

