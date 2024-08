Uhapšen osumnjičeni za višemilionsku štetu na račun budžeta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Jedan od vlasnika preduzeća Alart Centar Budva – CG, N.R., koji se sumnjiči da je pričinio milionsku štetu na račun budžeta Crne Gore, uhapšen je danas nakon što je stupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti (OB) Ulcinj, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih prethodno su , u koordinaciji sa Osnovni državnim tužilaštvom u Kotoru, uhapsili direktoricu Alart Centar Budva – CG, V.G. i protiv nje i preduzeća podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa.

„Danas je u Ulcinju uhapšen N.R., nakon što je stupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Protiv N.R. je, kako su pojasnili, prethodno podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa kao jedan od vlasnika Alart Centar Budva – CG, čime je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 2,04 miliona EUR.

