Učiniti sve da se unaprijedi status Budve kao prijestonice turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budva već godinama zasluženo nosi status crnogorske prijestonice turizma i kao takva je prepoznata kao nezaobilazna destinacija, a važno je učiniti sve što je moguće da se taj status održi i dodatno unaprijedi, ocijenila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

“Važno je učiniti sve što je moguće da se taj status dodatno unaprijedi, kako bi kraljica Mediterana osavremenila svoju turističku ponudu i išla u korak sa najelitnijim turističkim destinacijama svijeta”, navela je Đurović u čestitki povodom Dana opštine Budva.

Ona je rekla da je sigurna da nova lokalna samouprava ima odlučnost i želju da radi u tom pravcu i da će u sadejstvu sa državnom vlašću postići još bolje rezultate na valorizaciji postojećih resursa i privlačenju kredibilnih stranih investitora koji će nam donijeti novu vrijednost i u oblasti turizma i u drugim oblastima.

Ona je čestitku uputila predsjedniku Opštine Milu Božoviću, predsjedniku Skupštine opštine Nikoli Jovanoviću, odbornicima i svim građankama i građanima ovog grada.

„U ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitam 22. novembar, Dan opštine Budva. Na današnji dan prisjećamo se najsvjetlijih stranica istorije Budve, koje su neodvojivi dio slavne istorije naše zemlje”, navela je Đurović.

U tom smislu, kako je ocijenila, važno je podsjetiti na Narodnooslobodilačku borbu, u kojoj su građani Budve dali dragocjen doprinos pobjedi nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.

