Učešće žena u privrednim komorama važno za inkluzivan ekonomski rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učešće i liderstvo žena u privrednim komorama važno je za inkluzivan ekonomski rast, kao i podsticanje inovativnih praksi i doprinos održivom razvoju, ocijenjeno je na samitu Evrope i Azije Svjetske komorske federacije (ICC) u Istanbulu.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić učestvovala je u utorak i danas na samitu, u okviru kojeg je učestvovala i sastanku pridruženih i dopisnih članica Eurochambres-a.

Na Samitu u Istanbulu okupilo se 800 učesnika iz 62 zemlje. Ključne teme samita bile su unapređenje saradnje na globalnom nivou kako bi se ubrzala zelena tranzicija, značaj privatno-javnog dijaloga u oblasti klimatskih promjena u susret COP 29, kao i uloga komora u transformacija globalne ekonomije i šansama i mogućnostima za mala i srednja preduzeća u ovom procesu.

Predsjednik Unije privrednih komora i robnih berzi Turske, predsjednik Svjetske komorske federacije (WCF) i potpredsjednik Eurochambers-a, M. Rifat Hisarcikloglu, vodio je sastanak pridruženih i dopisnih članica Eurochambres-a, koje su zemlje kandidati za ulazak u Evropsku uniju.

Izvršni direktor Eurochambers-a, Ben Butters, osvrnuo se na rad koji Eurochambres obavlja za zemlje kandidate u ovoj oblasti i naglasio značaj podrške komora poslovnoj zajednici u procesu evropskih integracija, kroz regionalnu saradnju i unapređivanje dijaloga.

Sastanku su prisustvovali predstavnici i predsjednici privrednih komora Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Ukrajine, Kosova, Gruzije i Letonije koji su kroz diskusiju razmijenili mišljenja o aktuelnoj ekonomskoj situaciji i mogućnostima međusobne saradnje.

Drakić je upoznala kolege sa ekonomskom situacijom u Crnoj Gori, kao i da je Evropska komisija usvojila crnogorsku reformsku agendu za Plan rasta, kroz koji će Crna Gora dobiti pristup sredstvima od 383,5 miliona EUR.

“Ovo je posebno značajano, jer će se kroz implementaciju ove agende raditi na dostizanju stabilnog ekonomskog rasta, unapređenju poslovnog ambijenta i vladavine prava, što sve u krajnjem vodi do unapređenja kvaliteta života građana Crne Gore”, navela je Drakić.

Još jedan posebno važan segment implementacije agende je stvaranje novih mogućnosti za ulaganja u infrastrukturu, čije unapređenje je preduslov za buduće jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS