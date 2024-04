Ubrzana EU integracija značajna za privredu i poslodavce

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privreda bi mogla da ima ogromne benefite kroz postepeno pristupanje jedinstvenom evropskom tržištu, kazao je predsjednik Vlade Milojko Spajić na sastanku sa predstavnicima Unije poslodavaca (UPCG).

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku istakao da je Plan rasta osmišljen kao mehanizam priključenja zemalja Zapadnog Balkana velikom evropskom tržištu, zbog čega je ključno da se efikasno realizuju planirane reforme.

„U kontekstu pristupanja posebno značajno biće priključenje SEPA (Jedinstveno područje plaćanja u eurima), što bi trebalo da olakša sve vidove plaćanja sa svim evropskim zemljama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da je intencija Evropske komisije da kroz Plan rasta uveže privrednike iz Crne Gore sa kompanijama iz Evropske unije (EU).

Spajić je naglasio važnost dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), nakon čega će svaki resor raditi na zatvaranju određenih poglavlja, a u tom smislu posebnu će pomoć pružiti veliki broj eksperata iz EU.

„Zaključeno je da će to donijeti i efikasne odgovore na sva otvorena pitanja, sa kojima se susrijeću i poslodavci“, kaže se u saopštenju.

Iz Spajićevog kabineta rekli su da je u razgovoru poručeno da borba protiv sive ekonomije mora biti među prioritetima, a da je socijalni dijalog i sveobuhvatna analiza ključna za sva sistemska rešenja.

Kako je saopšteno, iz UPCG su pozdravili najavljene infrastrukturne projekte, jer će to uvećati ekonomiju i diversifikovati privredu.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić prezentovala je plan digitalizacije rada Zavoda za zapošljavanje, što bi, kako se navodi, trebalo da bude na korist i poslodavcima i nezaposlenim građanima.

Ona je, pored toga, najavila brojne reforme na kojima se intenzivno radi, a koje će biti razmatrane na Socijalnom savjetu.

Sastanku su ispred UPCG prisustvovali predsjednik Slobodan Mikavica, predsjednik Skupštine Slaviša Šćekić, generalna sekretarka Suzana Radulović i članovi Izvršnog odbora Danko Obradović i Dragutin Mitrović.

