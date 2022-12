Ublažavanje mjera u Kini podiglo cijene nafte prema 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 89 USD, podstaknute ublažavanjem mjera suzbijanja koronakrize u Kini koje bi trebalo da oslobode potražnju u najvećem uvozniku nafte u svijetu.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je nakon podneva viša 1,87 USD nego na zatvaranju u srijedu i iznosila je 88,84 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,02 USD višoj cijeni, od 82,57 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce je ohrabrila objava kineskih gradova Guangdžoua i Čongkinga u srijedu da će ublažiti mjere suzbijanja korone, budući su je protumačili kao promjenu u kineskoj strategiji nulte tolerancije prema koronavirusu.

“Znaci koji dolaze iz Kine takođe izgledaju vrlo pozitivno. Čak i skromno ublažavanje politike nulte tolerancije prema koroni naići će na dobar odjek i zaslužuje takvu reakciju”, rekao je Craig Erlam iz brokerske kuće OANDA-e.

Podršku cijenama nafte pružio je i slabiji dolar, nakon što je guverer američke centralne banke izjavio da bi mogli ublažiti tempo povećanja kamatnih stopa i izvještaj S&P Globala pokazalo blaži pad aktivnosti u industriji eurozone u studenome.

Trgovci se pripremaju i za nedjeljni sastanak Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika. Iako su izvori u srijedu rekli da su male šanse da će promijeniti proizvodnu politiku, neki ipak smatraju da se ne može isključiti mogućnost smanjenja porizvodnje.

“Mislim da sastanak OPEC+ prisiljava trgovce da popune ispražnjene pozicije, ali svi prognoziraju da neće mijenjati kvote”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Poticaj cijenama pružaju i signali iz EU-a da bi cjenovni limit za rusku naftu mogao biti niži od 65 do 70 USD, raspona koji je prije sedam dana naveo jedan evropski diplomata. Tržišta su mirno reagovala budući da je viši od aktualnih tržišnih cijena ruske nafte.

Danas je drugi diplomata EU rekao da bi trebao iznositi 60 USD. Službeni dogovor još nije postignut, a limit bi trebalo da stupi na snagu 5. decembra, paralelno s embargom na rusku naftu.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu pojeftinio 29 centi, na 83,13 USD.

