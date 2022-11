U utorak sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Godišnji radni sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope biće održan u utorak u Budvi, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako je saopšteno, domaćini sastanka koji se održava 16. put biće Ministarstvo i Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi.

“Ministri poljoprivrede Jugoistočne Evrope i šefovi delegacija okupiće se u Budvi kako bi razgovarali o budućim planovima razvoja poljoprivrede i ruralnog razvojg u regionu Jugoistočne Evrope i razmotrili proces regionalne saradnje u datim sektorima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će sastanak biti usmjeren na značaj procesa i dosadašnjih dostignuća u integraciji zemalja /teritorija Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU), u pogledu perspektive za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kako je najavljeno, na svečanom otvaranju sastanka, koji će biti otvoren za medije, govoriće predsjednk Vlade Dritan Abazović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

“Ministri će elaborirati postignute rezultate u implementaciji IPARD programa u zemljama Zapadnog Balkana i značaju IPARD III programa koji predstavlja sredstvo za implementaciju Zelene agende za Zapadni Balkan”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će govoriti i o značaju slobodne trgovine i obavezama i mjerama za obezbeđivanje slobodnog kretanje poljoprivrednih dobara, inputa i zaliha u svijetlu trenutnih geopolitičkih dešavanja i uticaja rata u Ukrajini.

“U novembru ove godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore preuzima predsjedavanje SWG Skupštinom u težnji za unapređenjem regionalne saradne i integraciji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja čitavog regiona Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

