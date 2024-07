U URA-i sumnjaju na koruptivne radnje u slučaju tendera za Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv Elektroprivrede (EPCG) koji predviđa mogućnost zakupa Čeličane i Kovačnice u Željezari Nikšić je za rubriku “Vjerovali ili ne”, ocijenili su iz Građanskog porketa URA i dodali da sumnjaju u korupciju.

“Poštenije bi bilo da su ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i predsjednik borda direktora EPCG, Milutin Đukanović odmah rekli sa kim je dogovoren tender, nego što su dali uslove koji su za rubriku “Vjerovali ili ne”, navodi se iz URA-e.

Javni poziv EPCG predviđa mogućnost zakupa Čeličane i Kovačnice u Željezari Nikšić od 15 do maksimalno 50 godina, a iznos najniže zakupnine koju zainteresovana kompanija može ponuditi ne može biti niži od 30 hiljada EUR niti viši od 150 hiljada EUR.

Iz URA-e su naveli da se nikada i nigdje nije desila situacija da se limitira gornja cijena, da se radi o nonsensu i da po toj logici ukoliko bi neko hipotetički ponudio milion EUR ne bi mogao da zakupi djelove Željezare prije onoga ko ponudi 30 hiljada EUR.

“Vlada Milojka Spajića ne prestaje da svakodnevno otvara nove afere i skandale. Međutim, ovim slučajem sa Željezarom u Nikšiću prevazišli su sami sebe. Očigledno su Mujović i Đukanović nekome obećali davanje u zakup Željezare, ali i da ta cijena neće biti preko 150 hiljada EUR, zbog čega sumnjamo na korupciju”, rekli su iz URA-e.

Oni su dodali da na taj način Vlada Milojka Spajića nastavlja praksu onog pobijeđenog režima u kojem su se državna dobra dijelila braći, kumovima i ortacima, dok se interes svih građanki i građana, a samim tim i države Crne Gore bacao pod noge.

Iz URA-e su podsjetili da je 43. Vlada Dritana Abazovića uz velike napore kupila milion kvadrata u centru Nikšića, vratila Željezaru u državno vlasništvo i stala u odbranu 229 radnika i njihovih porodica.

“Crna Gora zaslužuje da se prema njenim dobrima odnosimo domaćinski, a ne na način kako to radi aktuelna vlast. Građanski pokret URA nastaviće da raskirkava sve afere, preduzimajući mjere prema nadležnim organima kako bi se stalo na kraj pljački državnih resursa, istovremeno stajući na stranu radnika i njihovih prava i sloboda”, zaključili su iz URA-e.

