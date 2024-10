U toku preseljenje CRPS-a na novu adresu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preseljenje Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) u nove prostorije na Zabjelu biće završeno do kraja mjeseca, a rad sa strankama počeće od 4. novembra, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Iz PU su podsjetili da je u toku preseljenje CRPS sa lokacije u ulici Vaka Đurovića 20, na adresu Ilije Plamenca 2 na Zabjelu, odnosno u objekat poslovnog centra RBC koji se nalazi preko puta Multicoma.

Iz PU su kazali da se Registar stvarnih vlasnika i Odsjek za registraciju poreskih i obveznika doprinosa i osiguranika (CROO), trenutno nalaze na istoj lokaciji kao i CRPS, što implicira i njihovo preseljenje u nove prostorije.

„Pored zaposlenih koji su na lokaciji sadašnjeg CRPS-a, u novi prostor preseliće se i oni iz Filijale za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju (dio područne jedinice Podgorica) iz ulice Marka Miljanova 54“, dodali su iz PU.

Na ovaj način će, kako navode, građanima biti olakšano da sve obaveze obave na jednom mjestu, za razliku od prethodne potrebe posjete dvije lokacije.

„Preseljenje CRPS-a će biti okončano do kraja ovog mjeseca, a početak rada sa strankama na novoj adresi obavljaće se od 4. novembra, dok će Filijala za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju (dio Područne jedinice Podgorica) početi sa radom 11. novembra na istoj lokaciji“, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu da trenutni poslovni prostor u kojem se nalazi CRPS ne zadovoljava potrebe zaposlenih i velikog broja stranaka, iz PU su objasnili da se temeljno se radilo na odabiru novih prostorija kako bi se našao prostor koji će odgovoriti svim zahtjevima.

„Povoljnija lokacija, raspoloživ veliki broj parking mjesta i prostrane čekaonice, će biti nove mogućnosti kojima će se izbjeći upravo ono na šta su postojale primjedbe, a to je nemogućnost parkiranja i stajanja u redu van prostorija u različitim vremenskim uslovima. Takođe, ističemo da je prostor adaptiran i prilagođen za potrebe osoba sa invaliditetom“, naveli su iz PU.

Sve informacije o aktuelnom preseljenju biće objavljene na sajtu PU i istaknute na vratima dosadašnjih prostorija CRPS-a i Filijale za pružanje usluga poreskim obveznicima i registraciju (dio područne jedinice Podgorica).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS