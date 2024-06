U toku plan spašavanja Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Platforma i plan spašavanja Instituta „Simo Milošević“ je u toku, sa ciljem njegovog očuvanja i rebrendiranja, saopštio je potpredsjednik Vlade, Srđan Pavićević.

On je u okviru konferencije za novinare povodom predstavljanja rezultata u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, održanoj u Vili Gorica, kazao da je to vrlo kompleksna priča podijeljena u više faza.

„Prva je bila faza kako da izađemo iz krize na legalan način, u smislu usklađene državne pomoći i tu je stvoren taj koncept koji je išao od tri sukcesivne faze – jedna je bila pomoć kad smo dali 300 hiljada EUR, pa plan spašavanja koji je u toku, a nakon toga faza restrukturiranja i rebrendiranja samog Igala“, rekao je Pavićević u odgovoru na pitanje novinara.

On je naveo da je plan spašavanja u toku, sa čim se narednih šest mjeseci funkcioniše tako što Igalo dobije deset miliona EUR od države, što će biti dovoljno da se otpuše svi kanali zapušeni za finansijske transakcije, kao i da zaposleni mogu da dobiju platu.

„Računi će na taj način, ja se nadam, biti odblokirani“, rekao je Pavićević.

On je naveo da su u tih šest mjeseci u obavezi da naprave plan restrukturiranja, koji mora biti takvog tipa da Igalo samo svojim nazivom treba da podsjeća na ono što je nekad bilo.

„Plan će obuhvati i elemente hotelijerstva, turizma, zdravstva, ugostiteljstva i u svim ovim segmentima će morati da bude potpuno novi kvalitativni sadržaj. To će biti feniks koji će izaći iz pepela“, ocijenio je Pavićević.

Mijenjaće se, kako je dodao, kadar, oprema, tehnološki lanci, obim ponude i cjenovnici.

„Mnogo je posla, ali je frapantno kolika je kompleksnost bila upotrijeljena, talenat i sposobnost da se jedan brend dovede na koljena“, naveo je Pavićević.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, kazao je da su usko sarađivali i radili da spasu Institut.

„Namjera je da situaciju koju smo zatekli razriješimo u korist građana Crne Gore, koji su najčešći korisnici Instituta, ali i na korist države koja od Igala u narednom periodu treba da ima prihode i bude prepoznata u svijetu“, rekao je Odović.

