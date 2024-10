U toku nagradni konkurs za najbolji turistički članak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U toku je nagradni konkurs za najbolji turistički članak na temu Neotkrivene priče Crne Gore – putovanje kroz autentična iskustva, koji realizuje Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Iz NTO-a su kazali da konkurs ima za cilj promovisanje Crne Gore kao jedinstvene turističke destinacije kroz opisivanje skrivenih čari naše zemlje i autentičnih doživljaja.

“Kroz kreativne i inspirativne članke, NTO poziva autore (novinare, pisce, blogere, freelencere i druge) da istraže manje poznate destinacije, kulturno-istorijsko nasljeđe, lokalne običaje i druge segmente ponude koji stvaraju nezaboravna iskustva, daleko iznad uobičajenih turističkih očekivanja”, navodi se u saopštenju.

NTO konkursom želi da inspiriše autore da otkriju neispričane priče, koje će doprinijeti promociji Crne Gore kao destinacije bogate autentičnošću.

Priče imaju moć da otvore nove perspektive, ukazujući na manje razvijene i istražene aspekte naše ponude, koji mogu kriti veliki potencijal.

Pravo učešća imaju svi autori koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i do sada minimum dva objavljena članka u nekim od crnogorskih medija.

Prijava je anonimna, a informacije o načinima i uslovima prijave mogu se naći na linku https://www.montenegro.travel/me/business/vijesti-i-mediji/vijesti/konkurs-za-najbolji-clanak-na-temu-neotkrivene-price-crne-gore-putovanje-kroz-autenticna-iskustva-2024-09-27

Najbolji autori biće nagrađeni nagradama, od kojih prva iznosi 800 EUR, druga 500 i treća 300 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 18. oktobar do osam sati.

Za više informacija, zainteresovani se mogu obratiti na telefon +382 77 100 001 ili mejla [email protected].

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS