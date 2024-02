U Tivtu 1,43 hiljade gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema podacima lokalne Turističke organizacije, boravi 1,43 hiljade gostiju, 11 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem periodu.

U poređenju sa 2019. godinom, to je više 193 odsto.

Od ukupnog broja gostiju, samo 12 je iz Crne Gore, a ostali su iz inostranstva, prenosi Radio Tivat.

Gosti u Tivtu uglavnom borave u privatnom smještaju, njih 1,33 hiljade, dok ih je u hotelima 102.

U strukturi i dalje prednjače turisti iz Rusije, a slijede gosti iz Srbije.

Na tivatskoj rivijeri odmaraju i gosti iz Turske, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine (BiH), Ukrajine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

