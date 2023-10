U Tivtu 12 odsto više noćenja turista nego prošle godine

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu je u prvih devet mjeseci ove godine ostvareno ukupno 122,17 hiljada dolazaka turista i 995,43 hiljade noćenja, što je 12 odsto više nego u uporednom periodu prošle, saopšteno je iz tivatske Turističke organizacije.

Direktorica TO Tivat, Nina Lakičević, je na godišnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljen izvještaj o radu organizacije i anketa sprovedena među turistima tokom ljetnjih mjeseci, saopštila da su u posmatranom periodu ostvareni prihodi od 713,03 hiljade EUR po osnovu boravišne i turističke takse, te članskog doprinosa.

„To je 32 odsto više nego u istom periodu prošle godie, odnosno 19 odsto više u odnosu na 2019. godinu koja se uzima kao rekordna kada je u pitanju crnogorski turizam“, rekla je Lakičevič, prenosi agencija CGNews.

Ona je dodala da su zadovoljni činjenicom da je tivatska Opština prepoznata kao jako čista, sa uređenim plažama i izbalansiranim odnosom cijena i ponude.

„Zamjerke smo imali na saobraćaj, ali i u tom segmentu Opština je uradila mnogo u odnosu na predhodne godine“, navela je Lakičević.

Predsjednik Opštine, Željko Komnenović, ocijenio je ovu turističku sezonu najuspješnijom u posljednjih nekoliko godina, posebno naglašavajući izuzetne rezultate koje su postigli hoteli, naročito oni sa četiri i više zvjezdica.

On je posebno pohvalio značajno povećanje namjenskih prihoda.

„Tivat se profilisao kao elitna turistička destinacija koja ugošćava visokoplatežne goste“, rekao je Komnenović i dodao da su ljeto obilježili brojni kulturni i zabavni sadržaji.

On je rekao da je tivatsko Komunalno preduzeće uspjelo održati visok nivo čistoće grada, pa se ona više ne pominje kao problem.

„Ne pominje se ni problem buke. Uspjeli smo u tome da Tivat bude čist i prijatan za odmor i boravak“, kazao je Komnenović.

On je podsjetio na izazove sa kojima se suočava Tivat, posebno tokom ljetnjih mjeseci, kao što su problemi putne infrastrukture i preopterećenosti eleketrodistributivne mreže.

„Intenzivirani su razgovori sa Direkcijom za saobraćaj, preduzećem Monteput, nadležnim Ministarstvom i ostalim relevantnim institucijama oko zaobilaznice koja je strateško pitanje. Bez rješavanja tog pitanja ne možemo očekivati bolje turističke rezultate“, poručio je Komnenović.

On je najavio da Tivat u narednim mjesecima očekuju radovi na elektroenergetskoj mreži, kao i obezbjeđivanju novih vodova do Porto Montenegra i drugih investitora u donjim djelovima grada.

Komnenović je pozvao na strpljenje, jer se ne može ući u sljedeće ljeto sa nestabilnom elektro mrežom.

Ovogodišnja tradicionalna anketa TO Tivat, sprovedena u junu, julu, avgustu i septembru na uzorku od 1,2 hiljade turista, pokazala je značajan rast broja turista iz zapadne Evrope, Turske i sa Bliskog istoka, dok se bilježi pad gostiju iz istočne Evrope. Podaci pokazuju da je zadovoljstvo turista koji su posjetili Tivat veće u odnosu na prošlu godinu.

Profesor Miloš Bešić, koji je radio na istraživanju, rekao je da se struktura turista mijenja i da se tu prvenstveno misli na dva aspekta.

„Sve više turista dolazi u partnerskom aranžmanu, dok je manje porodičnih dolazaka. Struktura je promijenjena i u smislu geografskih destinacija sa kojih oni dolaze i sve više dominiraju gosti sa Zapada i Bliskog istoka“, kazao je Bešić.

On je naveo da su po svim parametrima turisti zadovoljniji u odnosu na prošlogodišnje rezultate.

„Ono što posebno treba pohvaliti jesu čistoća i higijena grada i plaža, gdje su turisti dali bolje ocjene u odnosu na prošlu godinu. Struktura gostiju u odnosu na smještaj se promijenila i sve je više gostiju koji odsjedaju u hotelima sa četiri i pet zvjezdica“, saopštio je Bešić.

