U subotu jubilarni deseti SuperWine

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Jubilarno deseto izdanje najprefinjenijeg i najuzbudljivijeg vinskog događaja jugoistočne Evrope, SuperWine, održaće se u subotu u luksuznoj Yacht marini Porto Montenegro.

“Prema preliminarnoj listi vinarija-izlagača, pred nama je najbolji SuperWine do sada”, navodi se u saopštenju organizatora.

Kako se dodaje, nakon devet atraktivnih epizoda iz serijala posvećenog vinskoj eleganciji, došlo je vreme da SuperWine svojim desetim izdanjem i zvanično potvrdi da je iz avangarde prešao u klub klasika.

“Pozitivna energija, fine vinske vibracije, atraktivni prateći programi i respektabilne liste vinarija-izlagača, krasile su tokom svih ovih godina SuperWine i doprineli da ubrzo stekne status najuzbudljivijeg vinskog događaja jugoistočne Evrope. Ako je nekako trebalo objediniti ekskluzivitet lokacije Yacht marine u Porto Montenegru i vinski glamur, čini se da je SuperWine to uspeo na najbolji mogući način, idući svake godine korak naprijed u svim aspektima”, dodaje se u saopštenju.

Prema najavama organizatora, ovogodišnji SuperWine biće poseban po mnogo čemu, a posebno po izuzetnoj listi vinarija koje će se predstaviti sa svojim vinima – Arthur Metz, Jean Durup, Monteverdi, Polič estate, Les Grand Chais De France, Jungić, Matalj, Bodren, Kovačević, Plantaže, Tikveš, Royal Hill Estate, 100 women, Vida Wines, Henkell x Freixenet , Đukić, Sarajishvili Wine brandy, Keković, Vino Budimir, Matijašević, Masottina, Atelje vina Šapat, Velimirović, Verkat, Mitrović, Arsenijević, Pirg, Chateau Prince, NAPA wine club i Kutjevo.

Tradicionalno, SuperWine festival će biti začinjen nastupima prestižnih regionalnih destilerija, među kojima su Bosiljčić i Epoha, kao i bogatim gastronomskim programom.

Ulaznice za deseti jubilarni SuperWine biće u pretprodaji preko Gigstix servisa u Crnoj Gori (www.gigstix.me), kao i preko aplikacije Wine Drop Club za goste iz Srbije.

Ulaznice će biti dostupne i na samoj lokaciji – Buddha Bar Beach u Portu Montenegru i Porto Montenegro Yacht club pool, na dan događaja po cijeni od 50 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS