U subotu degustacija domaćih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma organizovaće u subotu događaj pod nazivom Ruralno, održivo, domaćinski, u Kolašinu na Trgu boraca.

“U Kolašinu ćete moći da probate i kupite zdrave, domaće proizvode naših domaćica i domaćina”, rekli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva su na svom Instagram profilu najavili da će građani moći da uživaju uz igre KUD “Mijat Mašković” i bend Crveno i crno.

Resroni ministar Goran Đurović dodijeliće nagrade najboljim u seoskom turizmu.

Događaj na glavnom gradskom trgu će početi u 11 sati.

