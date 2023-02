U što kraćem roku naći adekvatno rješenje za trajektnu liniju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) apelovala je da se u što kraćem roku nađe adekvatno rješenje i trajektna linija Kamenari-Lepetane uspostavi uz optimalnu funkcionalnost, sa punim kapacitetom prevoza.

“Očigledno je da trenutno rješenje nije održivo i da uzrokuje značajno teže uslove za normalno funkcionisanje saobraćaja, čime se nanosi velika šteta privredi i građanima”, navodi se u saopštenju PKCG.

Sa druge strane, teretni saobraćaj se, kako se dodaje, u ovom trenutku neminovno realizuje preko Kotora, iako je kruzing sezona već otpočela sa najavom dolaska velikih kruzera u Luku Kotor u martu, što će dodatno opteretiti protok saobraćaja kroz Kotor.

“Takođe, u kontekstu pripreme i realizacije aktivnosti na uspješnoj realizaciji predstojeće ljetnje sezone, ovakvo stanje je neprihvatljivo i uzrokovaće direktnu štetu turističkoj privredi, te stvoriti nova uska grla i satima produžiti vrijeme putovanja, u konačnom udaljavajući turiste i goste od naše ponude”, smatraju u Komori.

Iz PKCG su rekli da, bez namjere da cijene uzroke te situacije, ukazuju na potencijalne posljedice po ekonomiju Crne Gore.

Oni su podsjetili na to da je za adekvatno funkcionisanje ekonomskih procesa neophodno osposobiti infrastrukturu, a jedna od značajnih tačaka u tom smislu je da se u punom kapacitetu omogući nesmetano odvijanje saobraćaja i trajektnog prevoza putnika i vozila na relaciji Kamenare – Lepetane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS