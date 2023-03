U Portonovom proljećni program pod nazivom Proljećna saga

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi, nakon veoma uspješne Praznične sezone, priprema uzbudljiv set događaja kojima se ozvaničava početak sezone i ljepših, sunčanih dana.

Proljećna saga se održava od 28. aprila do 7. maja na Marina trgu.

Proljećni bazar biće raznovrsniji nego ikada, i trajaće čitavih deset dana.

“Imaćete priliku da posjetite šarmantne bazarske kućice i prepustite se raznim ukusnim jelima, od slatkih palačinki do sočnih burgera i pice, uz izbor osvježavajućih pića koji će takođe biti na raspolaganju da upotpune vaše kulinarsko iskustvo”, navodi se u saopštenju.

Događaj će otvoriti lokalni DJ Danilo Radusinović i zagrijati atmosferu, a već sljedeće večeri možete zaplesati uz latinoameričke zvuke i plesne nastupe kubanskih plesača, salsu, tango i mnoge druge stilove.

Ljubitelje naših dobropoznatih starih automobila i jugonostalgije, obradovaće tura Ex-Yu automobilima od Portonovog to Titove vile i nazad, u perfektno očuvanim vozilima.

“Osim toga, Mirror Crew animatori postaraće se za odličnu zabavu i fascinantne vizualne efekte, praćeni talentovanim lokalnim bendovima i DJ-evima. Uživaćete na svježem vazduhu i u dužim proljećnim danima uz zvuke tradicionalnih bokeljskih klapa po naselju kao i ostalih večernjih muzičkih nastupa”, navodi se u saopštenju.

Za najmlađe će biti organizovan poseban program koji uključuje šarenolike aktivnosti, uključujući zabavne igre na otvorenom i koncerte raspjevanih dječjijih horova.

Od muzičkih nastupa tokom Proljećne sage, izdvaja se koncert jedne od najpopularnijih zvijezda regiona – Jelene Rozge, koja će nastupiti sa svojim bendom 1. maja na Marina trgu Portonovog.

“Proljećna saga je tek prvi u nizu uzbudljivih događaja koje Portonovi sprema ovog proljeća i ljetnje sezone, a više informacija možete dobiti na web stranici i prateći Portonovi na društvenim mrežama”, navodi se u saopštenju.

Uz bogat sadržaj događaja, Portonovi je obezbjedio i ekskluzivne ponude za iznajmljivanje, koje će učiniti vaš boravak pristupačnijim i ugodnijim. Izdvajaju se posebni popusti za smještaj, doručak, parking, pristup teretani i besplatnu masažu. Ako želite da iskusite luksuzni boravak, ovo je sjajna prilika da se prepustite, opustite i uživate u svim pogodnostima koje Portonovi nudi.

Za više informacija o događajima kontaktirajte [email protected], a za specijalne ponude i rezervacije smještaja kontaktirajte [email protected] ili +382 67 177 444.

Kompletan praznični program dostupan je na https://portonovi.com/me/events

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS