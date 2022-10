U ponedjeljak predstavljanje izvještaja SB za Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska banka (SB) predstaviće u ponedjeljak redovni ekonomski izvještaj za zemlje Zapadnog Balkana.

Izvještaj, 22. po redu, nosi naziv Nakon kriza, a odnosi se na nedavna ekonomska kretanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Izvještaj će u Podgorici predstaviti viši ekonomista Marc Tobias Schiffbauer i ekonomista SB u Crnoj Gori, Milan Lakićević, koji će ukratko izložiti pitanja istaknuta u izvještaju koja su od posebnog značaja za Crnu Goru.

Predstavljanje izvještaja će se održati u hotelu Hilton sa početkom u deset sati.

Prezentacija biti održana u sali princeza Jelena, umjesto u ranije planiranoj sali princeza Milica.

