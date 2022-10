U ponedjeljak jednosatni štrajk Sindikata Crnogorskog Telekoma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikat Crnogorskog Telekoma organizovaće u ponedjeljak jednosatni štrajk zbog nepostizanja dogovora u pregovorima koji traju od kraja prošle godine, najavili su njegovi predstavnici.

Predsjednik Skindikata Željko Burić rekao je da ti pregovori nijesu dali konkretne rezulatate gotovo ni po jednom otvorenom pitanju zbog, kako tvrdi, nespremnosti menadžmenta i odsustva volje za istinskim socijalnim dijalogom.

Burić je dodao da štrajk organizuju jer zahtjevi Sindikata i zaposlenih podrazumijevaju samo produženje već postojećih prava sadržanih u Kolektivnom ugovoru Telekoma prethodnih 15 godina i čije važenje u najvećem dijelu ističe 31. decembra ove godine.

“Štrajk organizjemo i zbog zahtjeva kojim se traži usklađivanje zarada zaposlenih, to jest uvećanje cijene rada, odnosno obračunske vrijednosti koeficijenta za indeks rasta potrošačkih cijena i cijena na malo (CPI)”, kazao je Burić.

To, kako je saopštio, predstavlja zvaničnu stopu inflacije koju je objavila Uprava za statistiku Crne Gore.

Burić je pojasnio da to nije zahtjev za povećanje zarada, već zaštitu vrijednosti zarada od njihovog postojećeg i daljeg obezvrjeđivanja.

“Menadžment Crnogorskog Telekoma u kontinuitetu, počev od 2019. godine, preduzima brojne nezakonitosti, kroz nezakonite pojedinačne sporazume sa zaposlenima, zbog čega smo 17. oktobra 2019. godine organizovali štrajk upozorenja”, rekao je Burić.

On je kazao da menadžment te kompanije to radi nametanjem jednostranih nezakonitih ciljeva, odnosno vrednovanja rezultata rada zaposlenih 2020. i prošle godine, kao i kroz nezakonit pokušaj uvođenja ugovorenih zarada putem aneksa ugovora o radu iz ove godine, i najskorijeg, nezakonitog i jednostranog otkaza dijela Kolektivnog ugovora.

“Ovakvim svojim ponašanjem i djelovanjem, te ignorantskim odnosom po pitanjima od suštinskog značaja za sve zaposlene, menadžment Crnogorskog Telekoma u potpunosti derogira socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje sa ciljem eliminisanja Kolektivnog ugovora, obesmišljavanja rada Sindikata i njegovog značaja”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, jednosatni štrajk upozorenja biće realizovan mirnim okupljanjem na platou ispred Upravne zgrade Crnogorskog Telekoma u 10 sati i 30 minuta.

