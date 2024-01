U Plantažama očekuju bolje poslovne rezultate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovni rezultat Plantaža u prošloj godini bi, prema postojećim projekcijama, trebalo da bude 6,7 miliona EUR bolji u odnosu na 2022. godinu, saopštio je direktor kompanije Igor Čađenović i dodao da će on biti negativan u iznosu od 3,3 miliona.

„Ono što, u ovom trenutku, na osnovu preliminarnih pokazatelja, možemo saopštite je da očekujemo dobar poslovni rezultat, kao ishod odgovornog i posvećnog odnosa uprave i svih zaposlenih u kompaniji“, rekao je Čađenović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je dodao da će, na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda za deset mjeseci prošle godine i njihove projekcije, Plantaže ostvariti rekordne prihode u posljednjih deset godina u iznosu od 32 miliona EUR, što je četiri miliona ili 14 odsto više nego 2022. godine. Projektovani rashodi za prošlu godinu su, očekivano i planom predviđeno, tri odsto veći nego 2022. godine.

„U strukturi rashoda najveći rast bilježe troškovi materijala i energije, koji su preko dva miliona EUR veći i tu su dominantno veći troškovi đubriva i zaštitnih sredstava. Troškovi radne snage su porasli 11 odsto u odnosu na 2022. godinu, prvenstveno kao rezultat dogovora rukovodstva kompanije sa Sindikatom, kako bi se postepeno vratili na obračune iz vremena prije uvođenja restriktivnih mjera štednje i na taj način amortizovali značajne inflatorne udare u prethodnom periodu, ali i rasta troškova prevoza i ishrane radnika tokom prošle godine“, objasnio je Čađenović.

On smatra da neće biti neskroman ukoliko kaže da su sadašnja uprava i rukovodstvo, zajedno sa zaposlenim, uradili veliki posao.

„U odnosu na aktuelne okolnosti i egzaktne pokazatelje, apsolutno, sa sigurnošču možemo reći da smo Plantaže vratili na pravi kolosjek i usmjerili na put oporavka. Ostvareni rezultati, kao i brojne inicijative koje smo preduzeli u prethodnom periodu doveli su do značajnih pozitivnih efekata po kompaniju i predstavljaju dobar osnov i temelj budućeg razvoja“, rekao je Čađenović.

On je dodao da te tvrdnje najbolje potrkijepljuje i pokazatelj uspješnosti poslovanja, gdje je nakon četiri godine projektovana pozitivna EBITDA u iznosu od preko dva miliona EUR.

„U današnjim tržišnim uslovima i okolnostima prosto je teško povjerovati da jedan veliki sistem funkcioniše bez podrške banaka. Plantaže su vjerujem jedno od rijetkih preduzeća u Crnoj Gori koje posljednjih nekoliko godina sva investiciona ulaganja obezbjeđuje iz sopstvenih prihoda“, naveo je Čađenović.

Plantaže su prošle godine investirale 1,6 miliona EUR za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme u proizvodnji.

„Redovnim, vjerodostojnim i transparentnim finansijskim izvještavanjem zavrijedili smo pozitivno mišljenjem eksternih revizora posljednje dvije godine i na taj način povratili povjerenje akcionara, kreditora, investicione i ukupne javnosti u poslovanje, što je veoma važno sa aspekta budućeg razvoja kompanije“, rekao je Čađenović.

U kompaniji se, prema njegovim riječima, trude da se profesionalnim i odgovornim odnosom prema komapniji, vlasnicima i zaposlenima razvijaju u pravcu dostizanja zajedničkog cilja, a to je potpuni oporavak i prosperitet.

„Jednako tome smo svjesni da nas na putu oporavka čeka još mnogo izazova za koje se nadamo da ćemo, uz aktivno učešće i podršku države uspjeti da prevaziđemo“, kazao je Čađenović.

On je saopštio da je su u kompaniji veoma ponosni na rezlutate prodaje u prošloj godini, u kojoj su ostvarili rast na gotovo svim tržištima. Prodaja na tržištu Crne Gore bilježi rekordne rezultate i 20 odsto je veća u odnosu na 2022. godinu.

„Ovdje bih posebno istako značajnim rast proizvoda premium kategorije, koji je 20 odsto veći od rekordne 2019. godine. Takođe, u prošloj godini ostvaren je i rast prodaje od četiri odsto na stranim tržištima. Posebno nas raduje rast prodaje ostvaren u zemljama regiona, što smatramo dodatnim uspjehom kada se uzme u obzir ozbiljan razvoj regionalne vinske scene i sve veći broj vinarija na tim tržištima“, rekao je Čađenović.

On je naveo da ukupne obaveze kompanije na kraju prošle godine iznose oko 43 miliona EUR.

„Najveći dug Plantaža čine obaveze prema Upravi prihoda i carina (UPC), poslovnim bankama i Investiciono razvojnom fondu (IRF). Važno je da naglasimo da smo u prošloj godini obaveze smanjili tri miliona i to prije svega prema kreditorima i dobavljačima“, objasnio je Čađenović.

On je kazao da je rješavanje poreskog duga kompanije jedan od prioritetnih ciljeva, kojem je nova uprava aktivno posvećena.

„Dug prema UPC po osnovu poreza i doprinosa na zarade u ovom trenutku iznosi 14,5 miliona EUR. U prethodnom periodu i intezivnim razgovorima i pregovorima sa predstavnicima Vlade i UPC tražili smo adekvatno rješenje. Na posljednjim sastancima, tokom decembra, dogovoreno je da se kroz dezinvestiranje zemljišta izmiri dug prema UPC, uz redovnost plaćanja tekućih poreskih potraživanja“, saopštio je Čađenović.

On je poručio da se nada da će to važno pitanje biti riješeno u što kraćem roku, čime bi Vlada, kao većinski vlasnik, poslala jasnu poruku podrške Plantažama.

Čađenović je rekao da trenutne kredite obaveze Plantaža iznose 18,4 miliona EUR.

„Obaveze se izmiruju redovno, najkasnije u roku od mjesec od dospijeća. Obaveze prema poslovnim bankama i IRF-u smanjene su za dva miliona EUR u toku prošle godine“, naveo je Čađenović.

On je kazao da su Plantaže jedan od najvećih poslodavaca u Crnoj Gori i zapošljavaju oko 620 stalnih i oko 500 sezonskih radnika na godišnjem nivou.

„U odnosu na 2019. godinu uspjeli smo da optimuzujemo broj radnika, pa imajući u vidu broj redovnih i broj angaživanih preko agencije za ustupanje zaposlenih, bilježimo smanjenje od oko deset odsto, sa tendencijom daljeg pada. Važno je ukazati i na problem zloupotrebe bolovanja, pa se gotovo u svakom trenutku oko deset odsto zaposlenih nalazi na bolovanju, šta umnogome otežava organizaciju rada, kao i uvećanje troškova, jer smo prinuđeni da zaposlimo dodatnu radnu snagu kako bi nadomjestili izostanak privremeno odsutnih“, rekao je Čađenović.

On je dodao da je to problem koji kompanija ne može sama da riješi, već je potrebno aktivno učešće nadležnih državnih organa.

Čađenović je podsjetio da je početkom novembra sa predstavnicima Sindikata potpisan novi Kolektivni ugovor, koji je usklađen sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom i predstavlja važan dokument sa aspekta budućeg cjelokupnog unapređenja poslovanja.

„Osim navedenih usklađivanja, iskoristili smo priliku da, u mjeri mogućeg, izmijenimo pojedine koeficijente složenosti radnih mjesta, pa smo djelimično otklonili ranije nelogičnosti i neusaglašenosti“, rekao je Čađenović.

On je naveo da je nedostatak radne snage problem sa kojim se Plantaže godinama unazad susrijeću i koji je sve izraženiji.

„U kontinuitetu ulažemo napore da to pitanje riješimo blagovremeno i adekvatno. Duboko smo svjesni činjenice da je danas jako teško doći do radne snage i na sve načine pokušavamo da iznađemo adekvatna rješenja kako bi obezbijedili kontinuirani proces proizvodnje. Nabavkom nove mehanizacije (pet taktora), priključnih mašina (devet novih atomizera) i hemijskih desikanata, kao i poboljšanjem uslova nastojali smo da u prošloj godini smanjimo potrebu za angažovanjem sezonske radne snage“, kazao je Čađenović.

On je dodao da je u planu nabavka dodatnih kombajna za berbu, što će umnogome smanjiti potrebu za angažovanjem sezonske radne snage.

„Trudimo se da nedostatak domaće radne snage i kao i one iz regiona, koja je tradicionalno bila dominantna u Plantažama, naročito u periodu berbe, nadomjestimo sa drugih tržišta. To je svakako pitanje koje ne opterećuje samo Plantaže već kompletnu privredu i vjerujemo da će nova zakonska rješenja koja se najavljuju i procedure iz oblasti rada i zapošljavanja u mnogome pomoći da se ovaj problem prevaziđe“, rekao je Čađenović.

On je naveo da dešavanja koja se vezuju za bivšu upravu kompanije uzrokuju poteškoće u poslovanju, kao i da ishod sudskih postupaka može uticati na finansijske performanse.

„Sve to utiče i na reputaciju i imidž kompanije. Samo strpljivim i dobrim radom i rezultatima možemo neutralisati negativne posljedice koje takve stvari neminovno proizvode“, poručio je Čađenović.

Uprava, prema njegovim riječima, čini sve da potrebe i želje kupaca i potrošača budu zadovoljene i da izađu u susret zahtjevima tržišta na kojima su prisutni, a njih je preko 40 na svim kontinetima.

„U skladu sa tim planiramo novitete. Ujedno, pratimo aktuelne trendove i u kontinuitetu radimo na razvoju i kreiranju novih proizvoda kako u segmentu vina, tako i u segmentu jakih alkoholnih pića, pa je izvjesno da će i u narednoj godini biti noviteta“, najavio je Čađenović.

Otvaranje novih tržišta je, kako je dodao, prioritet u koji se kontinuirano ulažu napori kako bi se obezbijedio što veći i bolji plasman proizvoda.

„Ulazak na svako novo tržište je proces koji traje i zahtijeva velika ulaganja. U prošloj godini, prvi put, otpremili smo kontejnere naših vina na tri nova tržišta i nadam se da ćemo i u ovoj godini nasataviti da otvaramo nove perspektiva za vina kojima cijeli svijet vjeruje. I u ovoj priči očekujemo snažniju podršku naše ekonomske diplomatije u narednom periodu“, rekao je Čađenović.

On je dodao da je pred kompanijom puno posla i mnogo izazova, među kojima su i oni na koje ljudski faktor ne može uticati, a to su, prije svega, klimatske promjene i sve što one nose sa sobom.

„U ovoj godini nas očekuje nova poslovna strategija koja će definisati perspektive budućeg razvoja Plantaža kao jedne od najvrijednijih kompanija u većinskom državnom vlasništvu i najvrijednijeg brenda koje Crne Gora ima. Cilj ove uprave je samo jedan – da Plantaže u narednom periodu u kontinuitetu i na svim nivoima ispoljavaju tendencije rasta i razvoja“, poručio je Čađenović.

