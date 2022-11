U partnerskom odnosu definisati otkupnu cijenu struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bilo bi korisno da Elektroprivreda i vlasnici malih, vjetro i solarnih elektrana u partnerskom odnosu pronađu najbolje rješenje u definisanju otkupne cijene električne energije i na vrijeme potpišu ugovor o saradnji za narednu godinu, smatraju u Ministarstvu kapitalnih investicija.

Iz MKI su rekli Pobjedi da je taj resor tu da posreduje i pruži podsticaj za kvalitetan dogovor. Oni su naveli da je u prvih deset mjeseci EPCG zahvaljujući otkupu struje od proizvođača iz obnovljivih izvora (OIE) uštedjela 73 miliona EUR.

„Imajući u vidu da se iz OIE Energetskim bilansom za narednu godinu planira proizvodnja blizu 500 gigavat sati (GWh), odnosno 14 odsto ukupno planirane proizvodnje električne energije, naš stav je da je bitno da ta energija ostane u energetskom portfelju Crne Gore, jer se u suprotnom može desiti da se eventulno nedostajuće količine moraju nabaviti po tržišnim cijenama“, kazali su iz MKI.

Prije desetak dana je vlasnik kompanije Igma Energy iz Andrijevice Igor Mašović Pobjedi kazao da pojedini povlašćeni proizvođači planiraju da iskoriste ugovorenu mogućnost da na minimum 12 mjeseci izađu iz tog statusa i prodaju energiju na berzi. Naravno, ukoliko EPCG ne poveća otkupnu cijenu, kao što je uradila Bosna i Hercegovina (BiH), koja povlašćenim proizvođačima megavat sat plaća 180 EUR.

„Izlazak na tržište je poslovna odluka tih proizvođača, a imajući u vidu zainteresovanost EPCG da tu energiju i dalje otkupljuje potrebno je da pripremi eventualnu ponudu koja bi bila zasnovana na jasnim ekonomskim principima. Svakako u cilju ostvarivanja što bolje saradnje neupitno je da u tom slučaju i posredujemo“, poručeno je iz MKI.

Predsjednik borda EPCG Milutin Đukanović je prošle godine, ubrzo po dolasku na funkciju, saopštio da će tražiti preispitivanje naknada za OIE. Ove godine, međutim, tražio je dogovor Vlade i predstavnika OIE oko otkupne cijene struje iz tih izvora.

Iz MKI su naveli da je model podsticaja proizvođačima iz OIE imao svoju pozitivnu stranu, a najznačajniji rezultat je ušteda koju je EPCG ostvarila, a što je ublažilo njihovo trenutno negativno poslovanje. Naveli su da energija povlašćenih proizvođača nije zanemarljiva, jer se radi o 500-550 GWh.

„Ove godine EPCG je na berze u Mađarskoj kupovala kilovat sat u prosjeku za 27,318 centi, a od OIE za 8,5 centi, čime su uštedjeli 73 miliona EUR“, rekli su iz MKI.

Crnogorski operator tržista električne energije (COTEE) otkupljuje kilovat sat iz mHE za 7,457 do 11,11 centi, iz solarne elektrane od 10,8 do 12,3 centi, a iz vjetroelektrane od 9,6 do 10,086 centi po kWh. Ove godine EPCG otkupljuje električnu energiju od COTEE-a po cijeni od 8,5 centi po kWh.

„Kao što se može vidjeti energija pojedinih proizvođača mHE u ovoj godini se čak ni ne podstiče budući da je cijena njihove proizvodne energije niža od cijene po kojoj EPCG vrši otkup“, rekli su iz MKI.

Iz MKI su naveli da je ostvarena razlika u cijeni između ugovorenih cijena sa proizvođačima iz OIE i one koja je važila na svjetskom tržištu, za preuzetu količinu od proizvođača iz OIE, značajna i predstavlja finansijski benefit za snabdjevača, odnosno EPCG, a samim tim i za sve građane.

Iz tog resora ističu da podržavaju inicijativu EPCG da se energija povlašćenih proizvođača zadrži u proizvodnom porfoliju Crne Gore. Iz MKI navode da je jasno da je iz ugla EPCG cijena električne energije od 8,5 centi po kWh, u godini kada je električna energija dostizala cijenu koja je i deset puta veća, više nego povoljno.

Iz MKI su podsjetili da proizvođači iz OIE imaju zakonsku mogućnost da u periodu statusa povlašćenog proizvođača izađu iz tog statusa i električnu energiju plasiraju na otvoreno tržište najkraće 12 mjeseci.

Iz MKI naglašavaju da podržavaju razvoj obnovljivih izvora energije i da štite interese naših proizvođača i građana.

