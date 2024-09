U oktobru poslovni forum u Atini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) u saradnji sa Privrednom komorom Atine, Agencijom za promociju izvoza Grčke i podršku investicijama (Enterprise Greece) i u partnerstvu sa Agencijom za investicije Crne Gore, organizovaće poslovni forum i bilateralne razgovore grčkih i crnogorskih privrednika.

Poslovni forum će se održati 9. oktobra u prostorijama Privredne komore Atine.

Privrednu delegaciju Crne Gore predvodiće predsjednica PKCG Nina Drakić.

„Pozivamo preduzeća iz Crne Gore da učestvuju u radu foruma i uspostave poslovne kontakte tokom bilateralnih sastanaka koji se organizuju u okviru Evropske mreže preduzetništva, sa potencijalnim partnerima iz Grčke ostvare svoj poslovni interes, te istovremeno doprinesu daljem jačanju privredne i ukupne saradnje Crne Gore i Grčke“, navodi se u saopštenju.

Svoje učešće na forumu preduzeća mogu potvrditi popunjavanjem prijave na linku https://docs.google.com/forms/d/18alqWg3N-q1amMe4Nk6d49sRKb9vbs9WsZBnm_Rcva4/viewform?edit_requested=true najkasnije do 18. septembra, uz naznačavanje poslovnog interesa, kao i kompanije sa kojima bi željeli da obave bilateralne razgovore.

