Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Punjenje dovodnog sistema hidroelektrane (HE) Perućica počinje u nedjelju, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

„Nakon uspješno završenog redovnog godišnjeg remonta, u nedjelju počinje punjenje dovodnog sistema HE Perućica u Nikšićkom polju, koje će se nastaviti i u ponedjeljak, kada će se ispitati i pustiti u pogon prva dva agregata“, navodi se u saopštenju.

Ostali agregati u pogonu će biti od utorka.

„Upozoravamo javnost, a posebno žitelje naselja u neposrednoj blizini dovodnog sistema, na moguće opasnosti i molimo ih da u to vrijeme ne prilaze dovodnim kanalima u Nikšićkom polju“, zaključuje se u saopštenju.

