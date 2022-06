U maju naplaćeno 84,15 miliona carinskih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naplata carinskih prihoda u maju je iznosila 84,15 miliona EUR, što je 39,32 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prema mjesečnom izvještaju Uprave prihoda i carina, u maju je izvršeno povraćaja carinskih sredstava u iznosu od 86,26 hiljada EUR i akciznih u iznosu 563,49 hiljada EUR.

“Ostvarena neto naplata za maj iznosila je 83,5 miliona EUR”, precizirali su iz Uprave.

Od ukupno naplaćenih prihoda u maju, na porez na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu se odnosilo 59,06 miliona EUR, na akcize 21,52 miliona EUR, na carinu 3,37 miliona, na porez na kafu 198,85 hiljada EUR, a na ostale prihode 14,77 hiljada EUR.

U strukturi naplaćenih akciza najviše su zastupljeni akciza na mineralna ulja i njihove derivate sa 54,99 odsto, zatim akciza na duvanske proizvode sa 31,72 odsto, na alkohol i alkoholna pića sa 7,59 odsto, a na gaziranu vodu 4,03 odsto.

Ostale prihode, kako je objašnjeno, čine prihodi po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina.

