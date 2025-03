Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru borave 942 gosta, saopšteno je iz lokalne Turističke organizacije (TO).

Od ukupnog broja gostiju, 761 je u privatnom smještaju, a 171 u hotelima, prenosi Radio Kotor.

Za smještaj u hostelima odlučilo se deset gostiju.

Najbrojniji u privatnom smještaju su gosti iz Rusije, Turske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Bosne i Hercegovine (BiH).

U hotelima su najbrojniji državljani, Nigerije, Kine, Velike Britanije, Amerike i Ukrajine.

“Tokom protekle sedmice, Kotor je obišao 4,08 hiljada izletnika. Najbrojnije su bile grupe iz Njemačke, Albanije, Kine, Francuske i Turske”, naveli su iz Stručne službe TO Kotor.

