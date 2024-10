U kotorskom zalivu dva broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U zalivu su danas dva broda sa 2,36 hiljada putnika.

Kako su saopštili iz Luke Kotor, brod Variety Voyager na kojem je 44 putnika, uplovio je oko deset sati, prenosi Radio Kotor.

Na vezu u luci Kotor biće do sjutra u pet sati ujutro, kada isplovljava za luku Bar.

Na poziciji sidra 1 će biti i brod Norwegian Dawn sa 2,32 hiljade putnika. U 19 sati isploviće za luku Dubrovnik.

