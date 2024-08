U julu naplaćeno 130 miliona EUR carinskih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina je u julu ostvarila bruto naplatu prihoda u iznosu od 130 miliona EUR, što je 19 miliona odnosno 17 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Plan prihoda za jul premašen je devet miliona EUR, odnosno sedam odsto”, navodi se u saopštenju Uprave.

Uprava carina, prema riječima njenih predstavnika, ima za cilj da obezbijedi efikasnu naplatu prihoda, čime značajno doprinosi uvećanju ukupnih budžetskih prihoda uz primjenu snažnih mjera fiskalne politike.

Prema strukturi naplaćenih prihoda, kod svih vrsta dažbina ostvaren je rast naplate prihoda.

„Najznačajniji rast prihoda ostvaren je po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu, koji je naplaćen u iznosu od 88 miliona EUR, što je u odnosu na prošlogodišnji jul više 17 miliona EUR, ili 24 odsto”, precizira se u saopštenju.

Po osnovu akciza, ostvarena je bruto naplata u iznosu od 35,6 miliona EUR, dok je naplata po osnovu carine iznosila šest miliona EUR.

Naplata poreza na kafu iznosila je 273 hiljade EUR, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 13 hiljada EUR.

Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda za prvih sedam mjeseci ove godine iznosila je 723,09 miliona EUR, što je u odnosu na isti period prošle godine više 58,44 miliona EUR, ili devet odsto.

