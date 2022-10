U izvještaju EK pozitivno ocijenjene aktivnosti CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U najnovijem ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru prepoznate su i pozitivno ocijenjene aktivnosti koje je Centralna banka (CBCG) inicirala i realizovala u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti, saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije.

Iz CBCG su rekli da su u izvještaju pozitivno ocijenjene aktivnosti te institucije na usklađivanju domaćeg regulatornog okvira sa EU direktivama.

Kako se navodi u pomenutom izvještaju, bankarski sektor se pokazao otpornim, a stabilnost finansijskog sistema je generalno očuvana. Dalje je istaknuto da bilansi domaćih banaka bilježe značajan rast, kao rezultat sprovođenja privremenih mjera, koje je CBCG utvrdila u cilju očuvanja likvidnosti i solventnosti domaćih banaka.

U izvještaju se navodi i da su rezultati procjene kvaliteta aktive banaka (AQR) potvrdili stabilnost i jaku poziciju domaćeg bankarskog sistema na početku krize izazvane pandemijom covid-19.

„U izvještaju se, u okviru poglavlja 9, ističe da je ostvaren dobar napredak u oblasti bankarskih i finansijskih konglomerata. Dalje se navodi da su prošlogodišnje preporuke u značajnoj mjeri ispunjene u oblasti bankarstva“, rekli su iz CBCG.

CBCG je u prethodnom periodu imala intenzivne regulatorne aktivnosti. Usvajanjem Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao i velikog broja podzakonskih akata, pravni okvir je u značajnoj mjeri usaglašen sa važećim pravilima EU.

„Osnivanjem Sanacionog fonda i usvajanjem sanacionih planova za sve kreditne institucije u Crnoj Gori, CBCG je obezbijedila mehanizme koji će imati pozitivan efekat na finansijsku stabilnost i dugoročnu održivost crnogorskog bankarskog sistema. Na ovaj način je CBCG, u ovom segmentu, uskladila svoje postupanje sa centralnim bankama u Evropskoj uniji“, navodi se u saopštenju.

U izvještaju EK se konstatuje i da je pravni okvir o platnom prometu dodatno usklađen sa pravnom tekovinom EU.

„U okviru poglavlja 32 – Finansijska kontrola, izvještaj o napretku uočava da Crna Gora ima potrebne strukture za tehničku analizu i klasifikaciju falsifikovanog novca. U novembru prošle godine Savjet CBCG je donio izmjene i dopune Odluke o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca. U izvještaju se konstatuje da je izmijenjena odluka u potpunosti usklađena sa relevantnom odlukom Evropske centralne banke (ECB)“, rekli su iz CBCG.

CBCG je u kontinuitetu posvećena ispunjavanju preuzetih obaveza iz pregovaračkog procesa i implementaciji preporuka iz godišnjih izvještaja EK, pa je u tom pravcu, a po isteku perioda na koji se predmetni izvještaj odnosi, realizovala brojne regulatorne i institucionalne aktivnosti iz domena njene nadležnosti.

„Naime, krajem septembra ove godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o platnom prometu, koji je usaglašen sa PSD2 direktivom, čime smo već ispunili ovogodišnju preporuku EK koja se odnosila na Poglavlje 4. Ovaj zakon omogućava da uslovi unutrašnjeg platnog prometa u Crnoj Gori budu izjednačeni sa uslovima platnog prometa u zemljama Evropske unije, a njegovo usvajanje je preduslov za početak pregovora za pristupanje Crne Gore SEPA-i, odnosno jedinstvenom EU području plaćanja u eurima“, objasnili su iz CBCG.

U januaru naredne godine CBCG će prema Vladi inicirati kreiranje Nacionalnog tijela koji će otvoriti pregovore sa Savjetom Evrope za platni promet za ulazak Crne Gore u SEPA-u.

„Do kraja ove godine, CBCG će pripremiti izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija koji će biti usklađen sa posljednjom direktivom o opravku i sanaciji kreditnih institucija, čime će oblast sanacije kreditnih institucija biti u potpunosti usklađena sa evropskim zakonodavstvom“, dodaje se u saopštenju.

Takođe, do kraja prvog kvartala naredne godine, CBCG će pripremiti izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama koje će inkorporirati najnovije direktive iz oblasti poslovanja kreditnih institucija, čime će biti ispunjena preporuka za ovu godinu iz Poglavlja 9.

„Uz navedene aktivnosti, CBCG će do kraja tekućeg mjeseca, sa SRB-om (Single Resolution Board – Jedinstveni sanacioni odbor), sanacionim tijelom evropske bankarske unije, potpisati sporazum kojim će se osigurati razmjena informacija i saradnja u oblasti planiranja i sprovođenja sanacije za banke i finansijske konglomerate koji posluju na prekograničnoj osnovi“, najavili su iz CBCG.

Nakon usvajanja i implementacije pomenutih sistemskih zakona, CBCG je od Evropskog bankarskog regulatora /European Banking Authority/ (EBA) zatražila procjenu ekvivalentnosti crnogorskog regulatornog i supervizorskog okvira za kreditne institucije sa pravilima EU u cilju dobijanja potvrde da je isti usaglašen sa važećom EU regulativom.

CBCG je aktivno posvećena pregovaračkom procesu u cilju ostvarivanja strateškog državnog cilja – učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju, koje će, između ostalog, značiti i učlanjenje CBCG u Evropski sistem centralnih banaka.

„Predstavnici CBCG učestvuju u radu deset radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, od kojih trima rukovodi. Riječ je o poglavljima 4 – Sloboda kretanja kapitala, 9 – Finansijske usluge i 17- Ekonomska i monetarna unija“, zaključuje se u saopštenju.

