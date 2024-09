U Glavnom gradu oko deset odsto veća naplata boravišne takse

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad će ljetnju turističku sezonu završiti na sličnoj popunjenosti kao i prošle godine, dok je oko deset odsto veća naplata boravišne takse, saopštio je direktor Turističke organizacije Podgorica, Dragan Grnović.

On je za Mediabiro kazao da presjek stanja broja gostiju iz avgusta pokazuje da se sličan trend može očekivati i u statističkim podacima za avgust.

Prema zvaničnim statističkim podacima Monstata, Glavni grad je za prvih sedam mjeseci posjetilo 109,04 hiljade gostiju, što je pet odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

“To nam govori da ćemo ljetnju turističku sezonu završiti na nekoj sličnoj popunjenosti kao i prošle godine. Međutim, naplata boravišne takse i članskog doprinosa Turističkoj organizaciji, koji su nam glavni izvori finansiranja, je na većem nivou u odnosu na prošlu godinu što će u krajnjem Turističkoj organizaciji omogućiti realizaciju svih planom i programom predviđenih projekata u ovoj godini i kvalitetnije planiranje aktivnosti i programa za narednu godinu. Prihodi su oko deset odsto viši u odnosu na isti prošlogodišnji period”, rekao je Grnović.

Prema podacima TO Podgorica, dominantnu strukturu gostiju čine turisti iz regiona – Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Albanije, a veoma su zastupljeni i gosti iz Kine, Turske, Rusije, Izraela, Velike Britanije i Njemačke. Turisti su i tokom ljetnjih mjeseci uživali u svemu što Podgorica može da ponudi.

“Imajući u vidu da su turisti i sugrađani spas od ljetnjih vrućina koje su ove sezone bile intenzivne pronalazili u blizini rijeka, TO Podgorica je glavni fokus stavila na promociju gradskih plaža. Opremili smo tri gradske plaže urbanim plažnim mobilijarom – ležaljkama i suncobranima i uz ugostiteljske objekte koji su radili na tim plažama omogućila da se ljetnja sezona može kvalitetno i sadržajno odvijati u Podgorici. Osim gradskih plaža, turisti su bili zainteresovani i za zaleđe Podgorice, posjetu Rikavačkom i Bukumirskom jezeru, za panoramsku turu Krug oko Korita, rutu kroz Staru varoš sa posjetom starom mostu na Ribnici i posjetu Nacionalnom parku Skadarsko Jezero, koji se nalazi u blizini grada”, naveo je Grnović.

Kako bi dodatno promovisali Podgoricu kao turističku destinaciju u Turističkoj organizaciji su vrijedno radili na materijalu za promociju destinacije kako u Info centru, tako i na specijalizovanim sajmovima. U prethodnom periodu odštampali su Gastro Guide Glavnog grada, kongresnu brošuru, a u toku je izrada brošure Vinske ceste Podgorice sa kojom će se predstaviti na jednom velikom vinskom sajmu u novembru.

TO Podgorica je takođe pripremila promotivno-informativni materijal za sve izdavaoce privatnog smještaja na teritoriji Glavnog grada, a serija fotografija sa motivima turističkih lokaliteta na teritoriji Glavnog grada je podijeljena skupštinama etažnih vlasnika u Podgorici. U toku je i snimanje promotivnih video spotova po segmentima za izletnički, vinski, aktivni i kongresni turizam.

Manifestacije koje TO Podgorica organizuje takođe tradicionalno privlače veliku pažnju turista, te su i za naredni period pripremili bogat manifestacioni program.

“U septembru je planiran niz manifestacija, 13. septembra organizujemo Paint & Wine – slikanje uz vino na prelijepom platou kod Dvorca Petrovića gdje takođe promovišemo vinski segmenat turističke ponude uz jedno lijepo druženje u prirodnom ambijentu. 22. septembra organizujemo manifestaciju Family Cup koja je posvećena roditeljima sa djecom školskog uzrasta sa ciljem obilježavanja početka školske godine, a sa namjerom da kroz takmičarski karakter manifestacije ojačamo vezu između roditelja i djece i pokažemo koliko je ta podrška bitna za djecu u školskom uzrastu”, najavio je Grnović.

On je rekao da 27. septembra obilježavaju Svjetski dan turizma promotivnom rutom Krug oko Korita za strane studente Fakulteta za turizam Univerziteta Donja Gorica, a u večernjim satima će upriličiti jedan koncert u centru grada. Dok 28. septembra organizuju tradicionalnu manifestaciju Tradicija ukusa kojom promovišu bogatu eno i gastro ponudu Glavnog grada.

Osim mnoštva promotivnih aktivnosti i velikog broja manifestacija najavljenih za naredni period, TO Podgorica ima i druge značajne planove kojima bi Podgoricu učinila boljom i kvalitetnijom turističkom destinacijom.

“Turistička organizacija Podgorice pravi plan da naredne godine investira u turističku infrastrukturu na Bukumirskom i Rikavačkom jezeru postavljanjem vidikovca, klupa, ležaljki, obezbjeđivanjem sanitarnih čvorova, putokaza, planinarskih i šetačkih staza. Takođe, u planu je izgradnja terenske biciklističke staze u Podgorici, a Strategijom razvoja Glavnog grada 2025 – 2030. Turistička organizacija će inicirati uspostavljanja Arheološkog parka Duklja sa centrom za posjetioce, iniciraće rekonstrukciju gradskih tvrđava i izgradnju puta koji će nakon razgraničenja Podgorice sa Zetom Glavni grad izvesti na Skadarsko jezero kako bi turistička privreda mogla da nastavi da valorizuje taj dragulj turističke ponude”, zaključio je Grnović.

