U fokusu rezultati kompanija

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, jer su ulagači oprezni uoči talasa kvartalnih poslovnih izvještaja kompanija, koji najvjerovatnije neće biti baš blistavi, jer se rast ekonomije usporava.

Dow Jones i Nasdaq indeks su oslabili neznatno na 33.976 bodova, odnosno 12.153 poena. S&P 500 ojačao je blago na 4.154 boda.

Stagnacija indeksa posljedica je, između ostalog, slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata investicione banke Goldman Sachs i proizvođačkog diva Johnson & Johnsona.

Prvi rezultati kompanija iz sastava S&P 500 indeksa najavljuju sumornu sezonu objava poslovnih izvještaja, jer se rast ekonomije usporava, prenosi Hrportfolio.

Očekivanja nijesu baš blistava. Prema posljednjim procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju 4,8 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu.

„Ovo je zatišje pred buru. Narednih sedmica kompanije će objavljivati izvještaje, a ulagači nastoje da vide ima li potencijala za rast tržišta ili ne”, rekao je direktor u firmi Commonwealth Financial Network, Brad McMillan.

Uz to, ulagači prate vijesti koje bi mogle da nagovijeste što će čelnici američke centralne banke učiniti na sjednici početkom maja.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji oko 80 odsto izgleda da će banka povećati kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

Inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) popuštaju, no ostali ekonomski pokazatelji upućuju na to da bi centralna banka mogla nastaviti sa zaoštravanjem monetarne politike.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,38 odsto na 7.909 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,59 odsto na 15.882 poena, a pariski CAC 0,47 odsto na 7.533 boda.

